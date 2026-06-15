Sanchita Ugale: एक्स प्रियकराचा त्रास, आरोग्य समस्या की नैराश्य? अभिनेत्री संचिता उगलेने का संपवलं आयुष्य? मैत्रिणीनं सगळंच सांगितलं!

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगलेच्या निधनाने सर्वांना धक्का बसला आहे. वयाच्या २२ व्या वर्षी तिचे निधन होणे, हे तिच्या चाहत्यांसाठी आणि प्रियजनांसाठी एक मोठा धक्का आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असतानाच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 'साजन घर'मध्ये संचितासोबत काम केलेल्या एका अभिनेत्याने पुढे येऊन अनेक महत्त्वपूर्ण वक्तव्ये केली आहेत. संचिताची सह-अभिनेत्री मेघा शर्मानेही तिच्याबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. .संचिता उगले ही टेलिव्हिजनवरील सर्वात प्रसिद्ध तरुण अभिनेत्रींपैकी एक होती. 'कुमकुम भाग्य', 'दिलवाली दुल्हा ले जाएंगे' आणि इतर अनेक मालिकांमधून तिने आपली ओळख निर्माण केली. तिच्या आकस्मिक निधनानंतर सोशल मीडियावर विविध तर्कवितर्क सुरू झाले. सर्वात जास्त चर्चेचा विषय होता तिचा सहकलाकार उज्ज्वल शर्मासोबतचे तिचे कथित प्रेमसंबंध. उज्ज्वल शर्माने या अफवा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत..जीवन संपवण्याच्या काही तासांपूर्वी नाचत-गात होती प्रसिद्ध अभिनेत्री; पण नंतर घडलं भयंकर, संचिता उगलेनं टोकाचा निर्णय का घेतला?.उज्ज्वलने स्पष्टपणे सांगितले की, त्याच्या आणि संचितामध्ये असे कोणतेही नाते नव्हते. नात्याच्या अफवांमध्ये काहीही तथ्य नाही. आम्ही नात्यात नव्हतो. ती दुसऱ्या कोणासोबत तरी डेट करत होती आणि त्याच्यासोबत राहत होती. मी तिच्याशी गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून बोललो नाही. ती तिच्या पूर्वीच्या प्रियकरामुळे खूप त्रस्त होती. प्रोडक्शन हाऊसने तिच्या उपचारासाठी मदत केली होती. मात्र तिच्या वैयक्तिक संबंधांविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. .तिची जवळची मैत्रीण आणि सह-अभिनेत्री, मेघा शर्मा हिनेही दावा केला आहे की, संचिता काही काळापासून नैराश्याने ग्रस्त होती आणि तिच्यावर उपचार सुरू होते. ती अनेकदा मानसिक तणाव आणि आत्महत्येबद्दल बोलायची, तरीही तिच्या जवळच्या लोकांना आशा होती की ती या टप्प्यातून सावरेल. मला खूप मोठा धक्का बसला आहे आणि माझ्याकडे बोलायला शब्द नाहीत. मी ऐकले की तिने गळफास घेऊन आत्महत्या केली..तिने पुढे सांगितले की, तिला काही आरोग्य समस्या होत्या आणि वैयक्तिक कारणांमुळे ती जानेवारीपासून नैराश्याने ग्रस्त होती, ज्यावर तिच्यावर उपचार सुरू होते. ती एक आनंदी आणि मनमोकळी व्यक्ती होती. खरं तर, मी तिला १० दिवसांपूर्वी भेटले आणि ऑडिशनला घेऊन गेले. तिला खात्री होती की तिची निवड होईल, पण नंतर तिचा फोन बंद होता. संचिता अनेकदा म्हणायची की ती आत्महत्या करेल आणि तिच्या आई व संपूर्ण कुटुंबासह आम्ही सर्वांनी तिला सकारात्मक राहण्यास सांगितले होते..Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं.मेघा मृत्यूविषयी म्हणाली, "पण या वेळी आम्ही तिला वाचवू शकलो नाही; तिचं स्वतःवर खूप प्रेम होतं. तिचे वैयक्तिक आयुष्य सांभाळणे थोडे कठीण आहे. ती दिवसातून १७ ते १८ तास काम करते, ज्यामुळे तिला तिच्या आरोग्याची काळजी घेता येत नाही. तिच्या कामाच्या वेळापत्रकामुळे तिला तिच्या कुटुंबासोबत आणि मित्रांसोबत जास्त वेळ घालवता येत नाही. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात अद्याप कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी सापडलेली नाही. कुटुंबीयांनी कोणताही संशय व्यक्त केलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.