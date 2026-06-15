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Sanchita Ugale: एक्स प्रियकराचा त्रास, आरोग्य समस्या की नैराश्य? अभिनेत्री संचिता उगलेने का संपवलं आयुष्य? मैत्रिणीनं सगळंच सांगितलं!

Sanchita Ugale Latest News: 'कुमकुम भाग्य' या टीव्ही शोमुळे प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री संचिता उगले आता आपल्यात नाही, तिच्या निधनाने सर्वांना धक्का बसला आहे. अभिनेत्रीने तिच्या घरी आत्महत्या केली आहे.
Sanchita Ugale

Sanchita Ugale

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगलेच्या निधनाने सर्वांना धक्का बसला आहे. वयाच्या २२ व्या वर्षी तिचे निधन होणे, हे तिच्या चाहत्यांसाठी आणि प्रियजनांसाठी एक मोठा धक्का आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असतानाच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 'साजन घर'मध्ये संचितासोबत काम केलेल्या एका अभिनेत्याने पुढे येऊन अनेक महत्त्वपूर्ण वक्तव्ये केली आहेत. संचिताची सह-अभिनेत्री मेघा शर्मानेही तिच्याबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे.

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