मनोज बाजपेयी पुन्हा सज्ज! ‘द फॅमिली मॅन’च्या तिसऱ्या सीझनचा प्रीमियर तारिख जाहीर, 'या' दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

The Family Man Season 3 Premiere Date Announced: ‘द फॅमिली मॅन’च्या दोन सीझननंतर मनोज बाजपेयी पुन्हा श्रीकांत तिवारीच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. राज आणि डीके निर्मित तिसरा सीझन २१ नोव्हेंबर रोजी प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे.
The Family Man Season 3: दोन सीझनच्या यशानंतर मनोज बाजपेयी पुन्हा नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'द फॅमिली मॅन'च्या तिसरा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यंदाही श्रीकांत तिवारी एक कर्तव्यदक्ष गुप्तहेर भूमिका साकारतोय. जो एक चांगला वडिल आणि मुलाच्या बनण्याबरोबरच आयुष्याचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतोय.

