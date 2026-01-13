'सनी अनेक गोष्टी मला विचारून करतो' प्रकाश कौर आणि सनी देओलबद्दल हेमा मालिनींचा खुलासा, म्हणाल्या...

Hema Malini on Sunny Deol and Prakash Kaur relationship: बॉलिवूडचा 'ही मॅन' म्हणजेच अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर देओल कुटुंबातील नातेसंबंधांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. परंतु विशेषत: धर्मेंद्र यांच्या जाण्यानंतर देओल कुटुंबियांमधला दुरावा संपेल का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. आता या सगळ्यावर हेमा मालिनी यांनी मौन सोडलय. त्यांची सनी देओल आणि प्रकाश कौर यांच्यासोबत असलेल्या नात्याबद्दल भाष्य केलय. .'घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात त्यांच्या आठवणी'इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या की, 'धर्मेंद्र यांच्याशिवाय मी माझ्या आयुष्याची कल्पना सुद्धा करु शकत नाही. तेच माझी ताकद आहे. परंतु आजही मला असं वाटतं की, कुठेतरी ते माझ्याच आसपास आहे. घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात त्यांची आठवण आहे. त्यांची पोकळी कधीच भरून निघणार नाही.'.'आमच्या कधीही कटुता नव्हती'दरम्यान देओल कुटुंबियांबाबत हेमा मालिनी यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलय, 'सनी देओल, बॉबी देओल आणि त्यांची मुलं हे सगळे एकाच कुटुंबाचा भाग आहेत. तसंच धर्मेंद्रजींची नेहमीच इच्छा होती की, सगळे मुलं एकत्र आनंदात राहावीत, एकमेकांमध्ये प्रेम असावं, आमच्यात कधीही कटुता नव्हती जे अनेकदा माध्यमांमध्ये दाखवलं गेलं.'.'सनी मला विचारुन गोष्टी करतो'तसंच यावेळी बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या की, 'सनी देओल ज्या काही गोष्टी करतात, त्या गोष्टी ते मला विचारुन करतात' असंही मुलाखतीत बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या. .'माझं आणि प्रकाशजींचं नातं हे नेहमीच सन्मानाचं'हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांचं दुसरं लग्न होतं. त्यांचं आधी प्रकाश कौर यांच्याशी लग्न झालं होतं. अनेक वेळा हेमा मालिनी आणि प्रकाश कौर यांच्यात मतभेद असल्याचं बोललं जात होतं. त्यांच्याबद्दल बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या की, 'लोकांनी आमच्याबद्दल अनेक कथा रंगवल्या, पण माझं आणि प्रकाशजींचं नातं हे नेहमीच सन्मानाचं राहिलय. धर्मेंद्रजींच्या पहिल्या पत्नी आणि मी नेहमीच त्यांना योग्य तो मान दिला आहे.'.'बिग बॉस प्लीज डॉक्टर बोलवा' पहिल्याच दिवशी 'मिशन राशन'मध्ये दिव्याची तब्येत बिघडली, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'सरकार पडलं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.