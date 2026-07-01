'हेरा फेरी 3'ला मोठा धक्का? दिग्दर्शनाबाबत निर्मात्यांचा मोठा खुलासा

BOLLYWOOD COMEDY FILM HERA PHERI 3 BIG DIRECTOR UPDATE: बॉलीवूडमधील सर्वात लोकप्रिय कॉमेडी सिनेमा हेरा फेरीच्या पुढच्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. राजू, श्याम आणि बाबूराव या आयकॉनिक त्रिकूटाला पुन्हा एकदा एकत्र पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असतानाच, चित्रपटाचे निर्माते फिरोज नाडियाडवाला यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली आहे. .२००० मध्ये आलेल्या मूळ 'हेरा फेरी'च्या दिग्दर्शनाची धुरा प्रियदर्शन यांनी सांभाळली होती. २००६ मध्ये आलेल्या 'फिर हेरा फेरी' या सीक्वेलचे दिग्दर्शन दिवंगत नीरज वोरा यांनी केले होते. यानंतर तिसऱ्या भागासाठी २०१८ मध्ये दिग्दर्शक इंद्र कुमार यांच्या नावाची झाली होती; परंतु काही कारणांमुळे ते या चित्रपटातून बाहेर पडले..त्यानंतर प्रियदर्शन पुन्हा एकदा दिग्दर्शक म्हणून या चित्रपटाचे कमान सांभाळतील, अशी जोरदार चर्चा होती; मात्र नुकतेच निर्माते फिरोज नाडियाडवाला यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. प्रियदर्शन यांच्या सहभागाविषयी विचारले असता, "नाही, प्रियदर्शन या प्रकल्पाचा भाग नाहीत. चित्रपटाचे काम अगदी योग्य मार्गाने आणि गतीने पुढे जात आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. .दिग्दर्शकाबाबतचा हा सस्पेन्स अजूनही कायम असला, तरी चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी आणि परेश रावल हेच मूळ कलाकार मुख्य भूमिकांमध्ये दिसणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे..'कुली'च्या अपघातानंतर अमिताभ देत होते मृत्यूशी झुंज, जया बच्चन यांनी घातलेलं दगडूशेठ गणपतीला साकडं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.