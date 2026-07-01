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'हेरा फेरी 3'ला मोठा धक्का? दिग्दर्शनाबाबत निर्मात्यांचा मोठा खुलासा

HERA PHERI 3 LATEST UPDATE ON DIRECTOR AND CAST:'हेरा फेरी 3'बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. निर्माते फिरोज नाडियाडवाला यांनी प्रियदर्शन या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
HERA PHERI 3

HERA PHERI 3

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BOLLYWOOD COMEDY FILM HERA PHERI 3 BIG DIRECTOR UPDATE: बॉलीवूडमधील सर्वात लोकप्रिय कॉमेडी सिनेमा हेरा फेरीच्या पुढच्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. राजू, श्याम आणि बाबूराव या आयकॉनिक त्रिकूटाला पुन्हा एकदा एकत्र पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असतानाच, चित्रपटाचे निर्माते फिरोज नाडियाडवाला यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली आहे.

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