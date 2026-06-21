वहिनी उघडता का दार? आदेश बांदेकरांचं पैठणी घेऊन पुन्हा झी मराठीवर कमबॅक, होम मिनिस्टरचा प्रोमो पाहिलात का?

HOME MINISTER COMEBACK ON ZEE MARATHI: झी मराठीवरील 'होम मिनिस्टर' या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं होतं. १३ सप्टेंबर २००४ मध्ये होम मिनिस्टर कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. 'दार उघड बये... दार उघड' असं म्हणत आदेश बांदेकर प्रेक्षकांच्या मनात घर करून होते. या कार्यक्रमाने तब्बल १२ वर्षांनी म्हणजे १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. दरम्यान आता हा कार्यक्रम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. . या कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा झी मराठीकडून करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे होम मिनिस्टर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आदेश बांदेकर भावोजी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता नवीन भागाची उत्सुकता लागली आहे. .झी मराठीकडून आदेश बांदेकरांच्या होम मिनिस्टरचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. परंतु या कार्यक्रमाची डेट आणि वेळ अजूनही जाहीर करण्यात आली नाही. लवकरच या कार्यक्रमाची वेळही जाहीर करण्यात येईल. आदेश बांदेकरांचं झी मराठीवर कमबॅक झाल्यानंतर प्रेक्षकांनी कमेंट करत आनंद व्यक्त केलाय. .आदेश बांदेकरसोबत होम मिनिस्टर हा कार्यक्रम आवडीनं पहायला जायचा. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा कार्यक्रम येत असल्यानं प्रेक्षकांनी कौतुकाचा वर्षाव केलाय. या प्रोमोवर आदेश बांदेकर यांच्या सुनबाई पूजा बिरारी हिने हॉर्ट इमोजी शेअर करत तिने शुभेच्छा दिल्यात. .‘सासूसोबत पत्रिका जुळली तरच लग्न!’ सासू-सुनेच्या नात्यातील गोडवा जपणारी 'कपबशी'ची अनोखी कथा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.