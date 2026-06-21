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वहिनी उघडता का दार? आदेश बांदेकरांचं पैठणी घेऊन पुन्हा झी मराठीवर कमबॅक, होम मिनिस्टरचा प्रोमो पाहिलात का?

AADESH BANDEKAR RETURNS WITH HOME MINISTER: झी मराठीवरील प्रेक्षकांचा लाडका ‘होम मिनिस्टर’ कार्यक्रम पुन्हा एकदा नव्या पर्वासह परतत आहे. आदेश बांदेकर यांचा प्रसिद्ध ‘दार उघड बये... दार उघड’ हा अंदाज पुन्हा पाहायला मिळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
AADESH BANDEKAR

AADESH BANDEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

HOME MINISTER COMEBACK ON ZEE MARATHI: झी मराठीवरील 'होम मिनिस्टर' या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं होतं. १३ सप्टेंबर २००४ मध्ये होम मिनिस्टर कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. 'दार उघड बये... दार उघड' असं म्हणत आदेश बांदेकर प्रेक्षकांच्या मनात घर करून होते. या कार्यक्रमाने तब्बल १२ वर्षांनी म्हणजे १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. दरम्यान आता हा कार्यक्रम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

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