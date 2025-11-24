Premier

विनोद, ड्रामा आणि लव्ह स्टोरी! हृषिकेश जोशीचं नवं नाटक 'बोलविता धनी' रंगमंचावर; पुण्यात होणार पहिला प्रयोग

Hrishikesh Joshi’s New Marathi Play ‘Bolvita Dhani’: हृषिकेश जोशी यांचे नवे नाटक ‘बोलविता धनी’ येत्या १३ आणि २४ डिसेंबरला रंगमंचावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेता लेखक आणि दिग्दर्शक हृषिकेश जोशी हा प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. त्याचं नवीन नाटक 'बोलविता धनी' रंगभूमीवर येत आहे. अमरदीप कल्पकला सृजन थिएटर्स निर्मित आणि रसिकराज प्रकाशित या नाटकाला सेरेडिपिटी आर्ट्स यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.

