हृतिक रोशन आता निर्मात्याच्या भूमिकेत, ‘स्टॉर्म’ मालिकेतून प्राइम व्हिडिओवर पदार्पण

बॉलीवूडचा ग्रीक गॉड म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता हृतिक रोशन आता नव्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाने चाहत्यांना भुरळ घालणारा हृतिक, लवकरच ओटीटी विश्वात निर्माता म्हणून पदार्पण करणार आहे. .'प्राइम व्हिडिओ' या प्लॅटफॉर्मसाठी तो आपल्या कंपनी एचआरएक्स फिल्म्समार्फत एक नवीन सीरिज तयार करीत आहे. या प्रोजेक्टचं तात्पुरतं नाव 'स्टॉर्म' असं ठेवण्यात आलं आहे. या मालिकेचं दिग्दर्शन अजितपाल सिंग करणार असून कथा त्यांनी फ्रान्स्वा लुनेल आणि स्वाती दास यांच्या सहकार्याने लिहिली आहे. हृतिक आणि भाऊ ईशान रोशन हे या मालिकेचे निर्माते असणार आहेत. .पार्वती थिरुवोथू, अलाया एफ, सृष्टी श्रीवास्तव, रमा शर्मा आणि सबा आझाद यांच्यासारख्या कलाकारांचा समावेश यात होणार आहे. 'स्टॉर्म' ही मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित थरारक कथा असणार आहे. नव्या प्रवासाबद्दल बोलताना हृतिक म्हणाला, ''ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील 'स्टॉर्म' माझ्यासाठी एक नवा टप्पा आहे. निर्माता म्हणून या प्रकल्पाचा भाग होणं माझ्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे.. अजितपाल सिंग यांनी उभं केलेलं वास्तववादी आणि भावनिक जग मला प्रचंड भावलं. या कथेत सखोलता, दमदार पात्रं आणि प्रामाणिक भावना आहेत आणि हेच मला यात खेचून आणणारं ठरलं.'' त्यामुळे चाहते आता हृतिकचा वेगळा अंदाज पाहण्यासाठी वाट पाहत आहे.