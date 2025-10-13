Premier

हृतिक रोशन आता निर्मात्याच्या भूमिकेत, ‘स्टॉर्म’ मालिकेतून प्राइम व्हिडिओवर पदार्पण

Hrithik Roshan Makes OTT Debut as Producer with Prime Video Series "Storm": बॉलीवूडचा ग्रीक गॉड म्हणून ओळखला जाणारा हृतिक रोशन आता निर्माता म्हणून ओटीटी विश्वात प्रवेश करणार आहे. एचआरएक्स फिल्म्समार्फत तो प्राइम व्हिडिओसाठी ‘स्टॉर्म’ ही थरारक मालिका तयार करत आहे.
Hrithik Roshan Makes OTT Debut as Producer with Prime Video Series "Storm"

Apurva Kulkarni
बॉलीवूडचा ग्रीक गॉड म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता हृतिक रोशन आता नव्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाने चाहत्यांना भुरळ घालणारा हृतिक, लवकरच ओटीटी विश्वात निर्माता म्हणून पदार्पण करणार आहे.

