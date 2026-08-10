Tukaram Mundhe Favorite Actress: तुमची आवडती हिरोईन कोण? तुकाराम मुंढेंनी घेतलं 'या' अभिनेत्रीचं नाव; किस्सा ऐकून सगळेच हसले

सध्या सोशल मीडियावर सगळ्यात जास्त गाजणारं नाव म्हणजे तुकाराम मुंढे. अन्न आणि प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे हॉटेल चालकाचे धाबे दणाणलेत. आधी हॉटेल्समधील अस्वच्छता, त्यानंतर भेसळयुक्त पनीर, तेल आणि त्यानंतर भेसळयुक्त दूध अशा अनेक गोष्टींवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या कामामुळे त्यांची लोकप्रियता आणखीनच वाढलीये. आता त्यांची एक मुलाखत व्हायरल होतेय. ज्यात त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलंय. या मुलाखतीत त्यांना त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्रीचं नावदेखील विचारण्यात आलं. .पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयएएस अधिकारी आणि महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची मुलाखत घेण्यात आली. यात त्यांना आवडती अभिनेत्री कोण असं विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी आपल्या मित्राचा एक किस्सा सांगितला जेव्हा माधुरी दीक्षितचं लग्न झाल्यावर त्यांचा मित्र रडत होता. ते म्हणाले, 'मला ते वर्ष नीट आठवत नाही... पण 1998-99 चा काळ असेल... तेव्हा मी मेन्सचा अभ्यास करत होतो आणि पॅरासाईट म्हणून राहत होतो... तेव्हा आमची एक सवय होती, प्रत्येकाचं अभ्यास करायला बसायचं एक ठिकाण ठरलेलं असायचं, माझा एक मित्र होता, आता त्याचं नाव सांगू की नको, असाही प्रश्न आहेच... कारण ते वहिनींनी ऐकलं तर प्रॉब्लेम व्हायचा. पंकज म्हणून माझा मित्र आहे, तो आता कस्टममध्ये कमिशनर आहे...'.ते पुढे म्हणाले, 'आम्ही दोघंही उशिरापर्यंत अभ्यास करायचो, तो माझ्यापेक्षा एक दोन तास उशिरा झोपायचा... मी रात्रीचे दोन तीन वाजेपर्यंत झोपायचो, तो साधारण तीन-चार वाजता झोपायचा आणि थोडं उशिरा उठायचा... मी सकाळी उठल्यावर पुन्हा अभ्यासाला बसायचो. मी रुम आणि लायब्ररीच्या कॉरीडॉरमध्ये अभ्यास करायचो. तेव्हा साधारण, दहा साडेदहा वाजले असतील... तेव्हा पंकज पाठीमागून आला, त्यानं माझ्या गळ्यात हात घातला आणि रडू लागला... त्याला रडताना पाहून मला शॉक बसला, मी त्याला विचारलं काय झालं? पण तो रडत होता, तेव्हा त्याच्या डोळ्यात अश्रू होतं की नाही माहीत नाही, पण तो तसा आवाज काढत होता.'.तुकाराम मुंढे पुढे म्हणाले, 'मी त्याला विचारलं काय झालं, मला भीती वाटायला लागली की, याला काय झालं, मी अभ्यासात गुंग असताना अचानक तो काहीतरी सांगत होता. मग तो मला म्हणाला पेपर वाचला का? मग मी वाचून बघितला, तेव्हा मला त्यात काही दिसलं नाही, त्यामुळे मी त्याला पुन्हा विचारलं काय झालं? का रडतो? तेव्हा तो म्हणाला, अरे माधुरीचं लग्न झालं... मग मी म्हटलं मग काय झालं? मग तो म्हणाला, माधुरी दीक्षित... असे प्रसंग आमच्यात घडलेत. आता मला कोण आवडत होतं...? हे सांगायची डेरींग मी सध्या करणार नाही. माझा व्यवस्थित संसार सुरू आहे.' त्यांच्या या वाक्यानंतर तिथे उपस्थित सगळेच हसू लागले. .सासूबाईंमुळेच मी माझ्या मुलीला डे केअरमध्ये ठेवत नाही... मृणाल दुसानिसने स्पष्टच सांगितलं; म्हणते- त्या नुरवीला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.