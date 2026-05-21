अगं काव्या ताई किती... ज्ञानदाच्या लग्नाच्या तयारीत मृणालच्या लेकीने विचारला असा प्रश्न; ऐकून सगळेच हसून झाले बेजार!

छोट्या पडद्यावर अनेक कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. हे कलाकार फक्त मालिकेपुरते चाहत्यांशी संबंधित राहत नाहीत. त्या कलाकारांच्या खऱ्या आयुष्यातल्या गोष्टी जाणून घेण्यातही चाहत्यांना प्रचंड रस असतो. आपल्या आवडत्या कलाकाराच्या आयुष्यात काय घडतंय, तो घरी कसा वागतो, त्याच्या घरी कोण कोण असतं हे सगळंच जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक असतात. अशीच एक प्रेक्षकांची आवडती कलाकार म्हणजे मृणाल दुसानिस. तिने नुकताच तिच्या मुलीबद्दलचा एक किस्सा सांगितला आहे जेव्हा त्यांना कुणालाही हसू आवरलं नव्हतं. .मृणालची 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. त्यातील पार्थ आणि काव्याची जोडी आणि जिवा आणि नंदिनीची जोडी चाहत्यांच्या मनावर राज्य करतेय. मृणाल आणि ज्ञानदा या मालिकेत बहिणी असल्या तरी खऱ्या आयुष्यात त्यांच्यात खूप चांगली मैत्री आहे. ज्ञानदा नुकतीच खऱ्या आयुष्यात लग्नबंधनात अडकली. तिने तिचा बॉयफ्रेंड हर्षद आत्मारामसोबत लग्नगाठ बांधली. त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले. मालिकेतील कलाकारांनी देखील या लग्नाला हजेरी लावली होती. मृणालदेखील ज्ञानदाच्या लग्नाला गेली होती. या लग्नासाठीची तयारी करत असतानाच मृणालच्या मुलीने तिला असं काहीतरी विचारलं की तिला हसू फुटलं. .एका मुलाखतीत ज्ञानदा म्हणाली, 'एक खूप गोड किस्सा आहे. हे जे रील आणि रिअर सुरू आहे. मालिकेत माझी दोन लग्न झाली आणि मग आता खऱ्या आयुष्यात माझं लग्न झालं. त्यामुळे जेव्हा मृणाल नुर्वीला माझ्या लग्नासाठी तयार करत होती की काव्या ताईच्या लग्नाला जायचं आहे. तेव्हा ती म्हणाली अगं कितीवेळा लग्न करणार आहे ती?' मृणाल पुढे लेकीबद्दल म्हणाली, 'माझी मुलगी म्हणाली अगं काव्या दिदी किती लग्न करणार आहे?' त्यानंतर त्यादोघीनांही हसू आवरलं नाही. मृणालची मुलगी नुरवी ही देखील आईची मालिका पाहते आणि तिच्या प्रतिक्रिया घरी आल्यावर मृणालला देते असं अभिनेत्रीने सांगितलेलं.