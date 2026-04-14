'जुळून येती रेशीमगाठी' चा दुसरा भाग येणार? ललित प्रभाकरने खरं काय ते सांगितलंच, म्हणाला, 'आता पुन्हा एकदा...'

छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिका या प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी घर करून राहतात. त्यातही काही जुन्या मालिका या प्रेक्षकांना जगण्याची नवी दिशा दाखवतात. त्यातील कणखर नायिकेमध्ये स्त्रिया स्वतःला पाहतात. तर एखादी मालिका प्रेमाची परिभाषा नव्याने शिकवते. अशीच एक मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती ती म्हणजे प्राजक्ता माळी आणि ललित प्रभाकर यांची 'जुळून येती रेशीमगाठी' ही मालिका. काही दिवसांपूर्वी ललित आणि प्राजक्ता एकत्र दिसले होते. त्यानंतर या मालिकेचा दुसरा भाग येणार का याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या, आता त्यावर ललितने उत्तर दिलं आहे. .'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेने प्रेक्षकांना अक्षरशा प्रेमात पाडलं होतं. यातील आदित्य आणि मेघना यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. अनेक तरुणींना आदित्यसारखा समजूतदार जोडीदार हवा होता. तर अनेक तरुणांना मेघनासारखी पत्नी हवी होती. या मालिकेने त्या दोघांनाही प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. चाहते अनेकदा या मालिकेच्या दुसऱ्या भागाबद्दल विचारणा करताना दिसतात. या मालिकेचा दुसरा भाग येईल का असं विचारताच लोकशाही फ्रेंडलीला दिलेल्या मुलाखतीत ललित म्हणाला, 'जुळून येती रेशीमगाठी ही मालिका छान जमली होती. तो काळ तसा होता, दिग्दर्शक आणि लेखक तसे होते. हे तेव्हाच होऊ शकलं.'.तो पुढे म्हणाला, 'तेव्हाच्या मालिकांमध्ये खूप फरक होता. आमच्या मालिकेत कोणी खलनायक नव्हतं. परिस्थिती थोडी नकारात्मक दाखवायचे, पण एकत्र कुटुंबाची ती गोष्ट होती. त्यात खरेपणा होता. या मालिकेचा दुसरा भाग यावा असं मला वाटत नाही. कारण ती जादू तेव्हाच तयार झाली होती. त्या-त्या वेळची ती ऊर्जा असते. त्या जादूला पुढे कोणी हात लावायला नको, असं मला वाटतं. ती तशीच जपून राहिली पाहिजे.' .ललित म्हणाला, 'मला आजही अनेकजण आदित्य म्हणूनच हाक मारतात. त्या भूमिकेवर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केलं. आदित्य आणि मेघनाच्या जोडीचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. इन्स्टाग्रामवर फॅन पेजेस आहेत. रोज त्यावर नवनवीन पोस्ट आणि व्हिडीओ दिसतात. आम्हाला त्यात टॅग केलं जातं. मला आणि प्राजक्ताला अजूनही लोकांना एकत्र बघायचं आहे. युट्यूबवर चाहते पुन्हा पुन्हा त्या मालिकेचे एपिसोड्स बघतात. हे प्रेम खूप जास्त आहे आणि त्यावर कशी प्रतिक्रिया द्यावी हे मला कळत नाही. पण मी खूप भारावून जातो.' त्यामुळे रेशीमगाठीचा दुसरा भाग यायला नको असंच ललितला वाटतंय असं त्याने सांगितलंय.