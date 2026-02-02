भांडणं, प्रेम, ते विजेता... 'बिग बॉस मराठी' मध्ये सगळं आधीच ठरलेलं असतं का? अखेर सत्य समोर आलंच

'बिग बॉस मराठी ६' सध्या छोट्या पडद्यावर चांगलाच गाजतोय. या सीझनमध्ये आलेले स्पर्धक आणि त्यांची भांडणं हे पाहून प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणली गेलीये. या सीझनमधील २ एलिमिनेशन झाले आहेत. तर या आठवड्यात घरात जोड्यांचा गेम खुलणार आहे. 'बिग बॉसने घरातील सदस्यांच्या जोड्या बनवल्या आहेत. घरातून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाला एक प्रश्न हमखास विचारला जातो तो म्हणजे हा शो स्क्रिप्टेड आहे का? आता 'बिग बॉस मराठी ६' चे क्रिएटिव्ह हेड केतन माणगावकर यांनी या शो शो बद्दल खुलासे केले आहेत. .सकाळ प्रीमिअरलादलेल्या मुलाखतीत 'बिग बॉस मराठी ६' स्क्रिप्टेड आहे का या प्रश्नाचं उत्तर देताना केतन म्हणाले, 'घरात गेल्यावर कसं वागायचं हे कुणालाही सांगितलं जात नाही. आणि असं सांगून ते तसं वागणारही नाही. आता राकेश बापट सारखा एवढा मोठा २५ वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये राहिलेला कलाकार आहे. त्याला असं कोण काय सांगेल आणि असं का करेल. कारण तो काही आतमध्ये भूमिका नाही वठवत आहे. त्याचं इतकं मोठं करिअर आहे, ते पणाला लावून तो मी सांगितलेल्या गोष्टी इथे का करेल? कुणीच नाही करणार. कुणालाही कसलं ब्रीफ दिलं जात नाही. त्यामुळे स्क्रिप्टेड करू शकत नाही. .केतन पुढे म्हणाले, 'दुसरी गोष्ट काय आहे, एखादी सिरीयल असेल तर त्याचा २० मिनिटांचा भाग शूट करायला अख्खा दिवस जातो. त्यांना सारख्या रिहर्सल करायला लावतात. त्यानंतरही तितक्या चांगल्या गोष्टी दिसत नाही. हा शो २४ तास शूट केला जातो. वेगवेगळ्या परिस्थिती असतात. अशा स्क्रिप्ट देऊन, त्यांना सांगून की आता भांडा, तसं नाही होऊ शकत. आणि घरात काही सगळे अभिनेते नाहीयेत. त्यात इन्फ्लुएन्सरदेखील आहेत. सो ते एवढे भारी परफॉर्मन्स नाही देऊ शकणार की जे लोकांना खरं वाटेल. त्यामुळे स्क्रिप्टेड हे करता येतंच नाही.' .आम्ही टॉक्सिक नव्हतो पण... प्रियदर्शिनी इंदलकरने सांगितलं ब्रेकअपचं कारण; म्हणाली, 'तो वयाने मोठा असल्याने...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.