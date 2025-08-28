VIDEO: जॅकलिनला पार्थ पवारने दिले लालबागच्या राजाचरणी अर्पण करायला पैसे, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल,

1 जॅकलिन फर्नांडिस आणि अवनीत कौरने लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले.2 पार्थ पवारने जॅकलिनला गणरायाचरणी पैसे अर्पण करायला दिले.3 या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे..संपुर्ण महाराष्ट्रात गणेश चतुर्थी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी कलाकरांनी सुद्धा आपल्या घरात गणेशाचं मोठ्या थाटामाटात स्वागत केलं, तर अनेक सेलिब्रिटींनी पहिल्याच दिवशी लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी हजेरी लावली. पहिल्याच दिवशी भक्तांच्या मोठ्या गर्दीत बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस आणि अवनीत कौर यांनीही दर्शन घेतलं. यावेळी जॅकलिनसोबत अवनीत कौर, पार्थ पवार देखील उपस्थित होते. लालबागच्या राजाचं दर्शन घेताना पार्थ पवारने जॅकलिनला गणरायाचरणी अर्पण करण्यासाठी पैसे सुद्धा दिले. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. दिवस-रात्र रांगेत उभे राहून गणरायाचं दर्शन घेतात. अभिनेत्री जॅकलिन आणि अवनित कौर जेव्हा दर्शनासाठी आले तेव्हा प्रचंड गर्दी होती. परंतु जॅकलिनने अत्यंत शांततेत बाप्पाचं दर्शन घेतलं. यावेळी पार्थ पवारने आरती झाल्यानंतर गणरायाचरणी ठेवायला जॅकलिनला पैसे सुद्धा दिले. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .यावेळी अवनीत कौरसोबत निर्माता राघव शर्माही दिसले, जे थोडेसे घाबरलेले वाटत होते. पण या गोंधळातही जॅकलिनने प्रसंग शांतीने हाताळला. ती लोकांना हात जोडून अभिवादन करताना आणि चेहऱ्यावर स्मित ठेवताना दिसली..करिअरबाबत बोलायचं झालं तर जॅकलिन काही दिवसापूर्वी अक्षय कुमारसोबतच्या मल्टीस्टारर ‘हाऊसफुल 5’ मध्ये पहायला मिळाली. आता ती अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, दिशा पाटनी आणि इतर कलाकारांसोबतच्या मोठ्या प्रोजेक्ट ‘वेलकम टू द जंगल’ मध्ये पहायला मिळणार आहे..FAQs.जॅकलिन फर्नांडिस लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला केव्हा गेली?गणेश चतुर्थीच्या पहिल्याच दिवशी ती दर्शनासाठी गेली..अवनीत कौर आणि जॅकलिनसोबत कोण होते?पार्थ पवार आणि निर्माता राघव शर्मा उपस्थित होते..पार्थ पवारने जॅकलिनला काय दिलं?गणरायाचरणी अर्पण करायला पैसे दिले.. या प्रसंगाचा व्हिडिओ कुठे व्हायरल झाला? सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात..आम्हाला कोणी वेगळं नाही करु शकतं, गणेशोत्सवात गोविंदा-सुनिता एकत्र, सुनीता म्हणाली...'गोविंदा फक्त माझाय.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.