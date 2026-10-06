रस्ते, शाळा सगळंच बदललं! आता कसं दिसतं 'जत्रा' सिनेमातलं 'ह्यालागाड त्यालागाड' गाव? कुठे झालेलं शूटिंग, पाहा फोटो

मराठी सिनेसृष्टीने प्रेक्षकांना असे काही चित्रपट दिलेत जे त्यांच्या मनातून कधीही पुसले जाणार नाहीत. मराठी सिनेसृष्टीच्या इतिहासातील सोनेरी पान म्हणजे हे चित्रपट जे कधीही लागले तरी प्रेक्षक टीव्हीसमोरून हलत नाहीत. कित्येकदा हे चित्रपट आवर्जून पाहिले जातात. त्यातलाच एक चित्रपट म्हणजे 'जत्रा'. अभिनेता भारत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, कुशल बद्रिके, विजय चव्हाण, क्रांती रेडकर, प्रिया बेर्डे यांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांना तितकाच आवडतो. या चित्रपटातील संवादही प्रेक्षकांना पाठांतर आहेत. मात्र या सिनेमात दाखवण्यात आलेलं गाव आज कसं दिसतं ठाऊक आहे का?.२८ ऑक्टोबर २००५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला तब्बल २१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या चित्रपटातील 'कोंबडी पळाली' या गाण्याने अनेक रेकॉर्ड केले. या चित्रपटात 'ह्यालागाड त्यालागाड' नावाचं गाव दाखवण्यात आलेलं. या गावाची तेव्हा प्रचंड चर्चा होती. हे रस्ते, गावातली शाळा सगळंच चर्चेचा विषय ठरलेलं. हे गाव होतं साताऱ्यातील. साताऱ्यात अनेक ठिकाणी या चित्रपटाची शूटिंग करण्यात आली. २१ वर्षांनंतर हे गाव आता बरंच बदललं आहे. एका व्हिडिओमध्ये गावात झालेले बदल दिसतायत. .गावातले रस्ते बदलले आहेत. गावात सुधारणा झाल्यात. कच्ची. कौलारू घरं जाऊन तिथे दुमजली सिमेंटची घरं उभी राहिलीयेत. गावात कच्च्या पायवाटा होत्या, आता पक्के डांबरी रस्ते झालेत. तेव्हाची लाल माती आता तिथे नाहीये. एवढंच नाही तर चित्रपटात भरत जाधवला ज्या शाळेत ठेवतात ती शाळाही बदलली आहे. ही शाळा आता नव्याने बांधण्यात आलीये. एकूणच गावाचा कायापालट झालाय. केदार शिंदे यांनी स्वतः काही वर्षांपूर्वी या गावाला पुन्हा भेट दिलेली. वेळ बदलली, रस्ते आणि गाव बदलले, पण 'जत्रा' चित्रपटाची जादू आणि प्रेक्षकांचे प्रेम आजही तसंच कायम आहे, असं ते म्हणालेले. काहीही असलं तरी 'जत्रा' प्रेक्षकांसाठी खास होता आणि राहणार. .माझा एक भाऊ मुंबईत आहे, ठाकरे साहेब! नर्गिस यांनी संजय दत्तला दिलेला सल्ला; म्हणाल्या, 'कोणतीही अडचण आली तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.