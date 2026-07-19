घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी जेनिफर विंगेटनं पुन्हा केलं लग्न, पतीसोबत Liplock, लग्नातील व्हिडिओ व्हायरल

JENNIFER WINGET WILLIAM ISHMAEL WEDDING: हिंदी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री जेनिफर विंगेट पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आलीय. सोशल मीडियावर रोमँटिक व्हिडिओ शेअर करत तिने सिंगापूरमधील उद्योगपती विल्यम इश्माएलसोबत लग्न केल्याचं सांगितलय. व्हिडिओमध्ये तिच्या लग्नसोहळ्याचे अनेक खास क्षण पहायला मिळताय. .व्हिडिओ शेअर करत जेनिफरने लिहलं की, 'अखेर आमच्या नशिबातील स्टार एकत्र आले.' चाहत्यांनी तिची पोस्ट पाहून आश्चर्य व्यक्त केलय. तसंच नेटकऱ्यांकडून तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये जेनिफर आणि विल्यम यांनी हातात हात घेतलेलं पहायला मिळतय. यावेळी जेनिफरच्या हातातील लग्नाची अंगठी सुद्धा स्पष्ट दिसून येतय. तसंच व्हिडिओमध्ये पुढे चर्चेमध्ये पार पडणाऱ्या ख्रिश्चन विवाहसोहळ्याची झलक दाखवण्यात आलीय. यावेळी जेनिफर पांढऱ्या रंगाच्या वेडिंग गाऊनमध्ये पहायला मिळतीय तर विल्यम काळ्या सूटमध्ये दिसतोय. चर्चमधून बाहेर येताना दोघांवरही फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद स्पष्ट दिसत होता. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .जेनिफर विंगेटनं यापूर्वी २०१२ मध्ये अभिनेता करण सिंह ग्रोव्हर यांच्यासोबत लग्न केलं होतं. लग्नानंतर अवघ्या दोन वर्षांतच दोघांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर जेनिफरने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फारसं भाष्य केलं नव्हतं. .राजकारण, गँगवॉर आणि विश्वासघाताचा थरार, ओटीटीवर चर्चेत असलेला 'हा' चित्रपट पाहिलात का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.