'तो फोटो चोरला अन् आईने खूप मारलं' जितेंद्र जोशी बालपणीची आठवण सांगताना म्हणाले...'मामाने पट्ट्यानं आणि आईनं चपलेनं...'

JITENDRA JOSHI RECALLS STEALING AMITABH BACHCHAN DEEWAR PHOTO: मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता जितेंद्र जोशी यांनी अभिनयाच्या करिअरमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. लेखक आणि कवी म्हणून सुद्धा त्यांनी एक वेगळी ओळख निर्माण केली. काही महिन्यांपूर्वी जितेंद्र जोशी यांनी श्रेयस तळपदेच्या 'अॅफ्लुअन्स मोशन पिक्चर्स'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने लहानपणीच्या आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्याने आईसोबतच्या नात्याचा एक हृदयस्पर्शी किस्सा शेअर केलाय. त्यांच्या आयुष्यात आईचे स्थान किती मोठे आहे, हे त्यांच्या या आठवणींतून पुन्हा एकदा समोर आलं. .जितेंद्र जोशींच्या वडिलांना दारूचं व्यसन होतं. त्यामुळे त्यांच्या आईनं वडिलांपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. जितेंद्र लहान असल्यापासूनच आईसोबत आजोळी राहायचे. त्यामुळे घरखर्च भागवण्यासाठी आई शिवणकाम करायची. त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून त्या बचत म्हणून काही रक्कम बाजूला ठेवायचा..बालपणीचा एक किस्सा सांगताना जितेंद्र जोशी म्हणाले की, 'दीवार' सिनेमातील अमिताभ बच्चन यांचा एक फोटो घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ५० पैशाला तो फोटो मिळत होता, परंतु आईने मला तो फोटो घेण्यास नकार दिला. त्यावेळी मी तो फोटो चोरला आणि मित्राने घेऊन दिल्याचं सांगितलं. .'परंतु जेव्हा माझ्या आईला आणि मामाला कळलं की, मी ते चोरून आणलं. त्यावेळी आईने चपलाने आणि मामाने बेल्टनं खूप मार दिला. त्यानंतर मी किधीच चोरी करण्याचा विचारही केला नाही. त्या घटनेनंतर माझ्या मनात प्रामाणिकपणाची भावना रुजली' असं जितेंद्र यांनी सांगितलं..जितेंद्र यांचं करिअर घडण्यामागेसुद्धा आईचा मोठा वाटा होता. त्या अनेकदा त्यांना नाटक पाहण्यासाठी घेऊन जायच्या. त्यामुळे नाटक आणि साहित्याची गोडी त्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि पुढे त्यांना कविता करण्याचा छंद लागला. जितेंद्र यांनी आपल्या नावासोबत आईचे नाव ‘शकुंतला जोशी’ आत्मसात केले, अशी भावनिक आठवणही त्यांनी सांगितली..‘बघ बघ अगं सखे कसं गुबूगुबू वाजतंय…’ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांचा डान्स पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.