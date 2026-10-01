'हे काय चाललंय आयुष्यात...' जितेंद्र जोशींनी नम्रता शिरोडकरबरोबरच्या कामाचा सांगितला अनुभव, म्हणाले, 'एक वेगळच दडपण...'

JITENDRA JOSHI SHARES HIS EXPERIENCE OF WORKING WITH NAMRATA SHIRODKAR: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते जितेंद्र जोशी यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. वयाच्या १७ व्या वर्षांपासून ते अभिनय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. नाटक, सिनेमा आणि बॉलिवूड अशा तिन्ही क्षेत्रात त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. दरम्यान अशातच जितेंद्र जोशी यांनी अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर यांच्यासोबतचा काम करण्याचा अनुभव शेअर केलाय. .'प्राण जाये पर शान ना जाये' या सिनेमामध्ये नम्रता शिरोडकर यांच्यासोबत जितेंद्र जोशी यांनी काम केलं होतं. महेश मांजरेकरांमुळे त्यांना ती संधी मिळाली होती. याबद्दल बोलताना जितेंद्र म्हणाले की, 'मी नम्रता शिरोडकर यांच्यासोबत काम केलं तेव्हा माझं वय खूप कमी होतं. नम्रता शिरोडकरच्या समोर मी काम करताना खूप घाबरलो होतो. त्या सिनेमानंतर आमची भेट कुठेच नाही झाली. परंतु त्या जिथे कुठे असतील त्यांना मी मनापासून आभार मानतो.' .'जेव्हा मी नाटक करत होतो तेव्हा ते पाहण्यासाठी महेश मांजरेकर आले, त्यांनी मला सांगितलं की, 'मी तुला नम्रता शिरोडकर यांच्यासोबत सिनेमा करण्यासाठी देतोय' तेव्हा वाटलं की, एवढ्या सुंदर व्यक्तीसोबत काम करण्याची संधी मिळणार. काय चाललय आयुष्यात असा विचार मी करत होतो. त्यावेळी नम्रतासोबतचं शूटिंग विसरणं शक्य नाही. एवढी मोठी स्टार आपल्यासमोर आहे हे दडपण काही वेगळचं असतं. जे आपल्याला आयुष्यभरासाठी लक्षात राहतं' असं जितेंद्र जोशी अमोल परचुरे यांना दिलेल्या पॉडकास्टमध्ये म्हटले. .दरम्यान जितेंद्र जोशी यांनी अनेक सिनेमे, नाटक यामधून प्रेक्षकांच्या मनात छाप पाडली. त्यांच्या विनोदी अंदाज प्रेक्षकांना नेहमीच आवडतो. त्यांचा नुकताच दायरा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. मेघना गुलजार, करीना कूपर हे या सिनेमात मुख्य भूमिकेत आहेत. .करोडोंची संपत्ती, पण प्रवास रिक्षातून! रजनीकांत यांच्या साधेपणाने जिंकली चाहत्यांची मनं; Video चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.