'वाह जितू खुप छान' सलमान खाननं केलं जितेंद्र जोशीचं कौतूक, भेटीबद्दल सांगताना म्हणाला...'कमीत कमी 15 ते 20...'

"Jitendra Joshi's special moments with Salman Khan : अभिनेता जितेंद्र जोशी मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. 'दुनियादारी' काकण, नाळ २, व्हेटिंलेटर सिनेमात आपल्या विनोदी स्वभावातून प्रेक्षकांच्या मनात छाप पाडलीय. तसंच हिंदी सिनेमामधून सुद्धा त्याच्या भूमिका विशेष आकर्षणाचा भाग ठरल्या आहेत. दरम्यान अशातच जितेंद्र जोशीने एका मुलाखतीत सलमान सोबतच्या भेटीचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. .जितेंद्र जोशीने नुकतीच नवशक्तीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्याने त्याच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर केला. यावेळी बोलताना त्याने सलमान खानसोबतच्या भेटीला अनुभव देखील शेअर केला. काही महिन्यापूर्वी जितेंद्र जोशीने सलमान खान, जॅकी श्रॉफ यांची भेट घेतली. यावेळी संजय दत्त, फराह खान, करण जोहर यांनी मॅजिक सिनेमाचा ट्रेलर पाहून कौतूक केलं. .सलमान खानबद्दल बोलताना जितेंद्र जोशी म्हणाला की, 'सलमान खानच्या शुटिंग ठिकाणी आम्ही गेलो होतो. तेव्हा आम्हाला प्रेमानं बसवण्यात आलं. खाऊ पिऊ घालण्यात आलं. तसंच आमच्यासाठी इतका मोठा डबा आला की, त्यात कमीत कमी २० लोकं तरी जेवू शकतीत. ते आमच्यासाठी जेवले.'.पुढे बोलताना जितेंद्र म्हणाला की, 'त्यांनी सुरुवातीला सिनेमाबद्दल जाणून घेतलं, विचारपूस केली. त्यानंतर ट्रेलर आणि बाकीच्या गोष्टी बघितल्या. 'वाह जितू खुप छान' असं म्हणत त्यांनी कौतूकही केलं. तसंच मला नाटकात काम करतोस ना? असही विचारलं. इतका मोठा माणूस असूनही त्यांनी आम्हाला उत्तम प्रतिसाद दिला.' असं तो म्हणाला..यावेळी जॅकी श्रॉफबद्दल बोलताना जितेंद्र म्हणाला की, 'जॅकीददाला मी भेटलो. तेव्हा त्यांनी दिग्दर्शक, हिरोईन कोण आहे असं विचारत त्यांना फोन लावयला सांगितलं. तसंच माझं आणि सिनेमाचं तोंडभरून कौतूक केलं.' दरम्यान जितेंद्र जोशीचा मॅजिक सिनेमा १ जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.