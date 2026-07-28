बापरे! ज्युनियर एनटीआर जखमी, खांद्याला झाली गंभीर दुखापत

JUNIOR NTR SHOULDER INJURY LATEST OFFICIAL STATEMENT: आरआरआर सिनेमातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा अभिनेता ज्युनियर एनटीआर याबाबत एक मोठी बातमी समोर आलीय. त्याच्या टीमने अधिकृत निवेदन जाहीर करत तो जखमी झाल्याचं सांगितलं आहे. ज्युनियर एनटीआरच्या खांद्याला दुखापत झाली असून डॉक्टरांनी त्याला ६ ते ८ आठवडे पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. .त्यामुळे आता काही काळासाठी तो अभिनयापासून दूर राहणार आहे. तसंच त्याच्या तब्येतीमुळे चित्रपटांच्या शूटिंगवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. कालपासून ज्युनियर एनटीआर जखमी झाल्याच्या बातम्या व्हायरल होत होत्या. त्यानंतर त्याच्या टीमने एक्स अकाऊंटवर अधिकृत निवेदन देत बातमीला दुजोरा दिलाय. .निवेदनानुसार ज्युनियर एनटीआरच्या खांद्याला दुखापत झाली आहे. तसंच त्याला ६ ते ८ आठवडे विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. तसंच चाहत्यांना चिंता न करण्याचं आवाहनही टीमनं स्पष्ट केलय. .दरम्यान सध्या ज्युनियर एनटीआर ड्रॅगन सिनेमात पहायला मिळणार आहे. ११ जून २०२७ रोजी त्याचा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता त्याला दुखापत झाल्यामुळे सिनेमाची रिलीज डेटही पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतीय. .अजय देवगणच्या 'चौहान'मध्ये विक्रांत मेस्सीची दमदार एन्ट्री; साकारणार खलनायकाची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.