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मराठी अभिनेत्रीचं कोकणात आहे टुमदार घर, शेणाने घर सारवत दाखवली गावाची झलक; Viral Video

JUI BHAGWAT KONKAN VILLAGE VIRAL VIDEO: मराठी अभिनेत्री जुई भागवत हिने कोकणातील तिच्या गावातील पारंपरिक जीवनशैलीची सुंदर झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
KONKAN VILLAGE VIRAL VIDEO

KONKAN VILLAGE VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

JUI BHAGWAT SMEARING COW DUNG FLOOR VIDEO: मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत ज्याचं गाव कोकण आहे. अनेक वेळा सोशल मीडियावर कलाकार त्यांच्या गावाकडची झलक दाखवत असतात. सोशल मीडियावर व्हिडिओ सुद्धा शेअर करत असतात. चाहत्यांना सुद्धा कलाकारांच्या जीवनशैलीबाबत त्यांच्या गावाबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. अशातच एका मराठी अभिनेत्रीनं तिच्या कोकणातील गावाची झलक दाखवत घरातील शेर सारवताना व्हिडिओ शेअर केलाय.

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