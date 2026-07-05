मराठी अभिनेत्रीचं कोकणात आहे टुमदार घर, शेणाने घर सारवत दाखवली गावाची झलक; Viral Video

JUI BHAGWAT SMEARING COW DUNG FLOOR VIDEO: मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत ज्याचं गाव कोकण आहे. अनेक वेळा सोशल मीडियावर कलाकार त्यांच्या गावाकडची झलक दाखवत असतात. सोशल मीडियावर व्हिडिओ सुद्धा शेअर करत असतात. चाहत्यांना सुद्धा कलाकारांच्या जीवनशैलीबाबत त्यांच्या गावाबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. अशातच एका मराठी अभिनेत्रीनं तिच्या कोकणातील गावाची झलक दाखवत घरातील शेर सारवताना व्हिडिओ शेअर केलाय. .दरम्यान अशातच जुई भागवतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. जुईची आई अभिनेत्री दिप्ती बर्वे भागवत हिने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओमध्ये जुई शेणाने घर सारवताना दिसतेय. .व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतेय की, 'जुईच्या समोर शेण आहे. ती म्हणते की, शेण गादवून झालय. त्यावर दिप्ती तिला विचारते. म्हणजे काय? त्यावर जुई म्हणते की, सुकलेलं शेण ओलं करुन घेतलं. आता त्याला चांगल्या प्रकारे सारवून घेते. त्यावर दिप्ती तिला विचारते की, तुला सावरता येतं का? त्यावर जुई जमीन शेणाने घर सारवताना दिसतय.'.व्हिडिओमध्ये पुढे जुई आणि तिचे आजोबा शिट्टी वाजवताना दिसत आहेत. पुढे तिने वेणी घालून केसांमध्ये फूल लावलेलं दिसत आहे. तसंच एका फोटमध्ये तिने साडी नेसून गजरा माळलेला आहे. तसंच पावसाळ्यात पाण्याबरोबर खेळताना दिसत आहे. सध्या तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'मी अनेक मुलींसोबत रिलेशनमध्ये होते' गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षाचा खुलासा, म्हणाली... 'मुलींसोबत इतकी इंटिमेट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.