ठरलं! ‘कांतारा चॅप्टर 1’ वीकेंडला OTT प्लॅटफॉर्मवर करणार एन्ट्री, तारिख जाणून घ्या!

Kantara Chapter 1 OTT Release Date Announced: ‘कांतारा चॅप्टर 1’ने बॉक्स ऑफिसवर 870 कोटींची कमाई करत विक्रम केला. ऋषभ शेट्टीचा दमदार अभिनय आणि रहस्यमय कथा आता 31 ऑक्टोबरपासून अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
कांतारा चॅप्टर 1 ची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. कांतार चॅप्टर 1 मध्ये ऋषभ शेट्टीनं दरदार अभिनय केलाय. या चित्रपटाने काही दिवसातच करोडोची कमाई केली. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर सर्व शो हाऊसफूल केले. या सिनेमातील ऋषभ शेट्टीच्या अभिनयासह चित्रपटातील कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भावून गेली.

