ठरलं! ‘कांतारा चॅप्टर 1’ वीकेंडला OTT प्लॅटफॉर्मवर करणार एन्ट्री, तारिख जाणून घ्या!

कांतारा चॅप्टर 1 ची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. कांतार चॅप्टर 1 मध्ये ऋषभ शेट्टीनं दरदार अभिनय केलाय. या चित्रपटाने काही दिवसातच करोडोची कमाई केली. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर सर्व शो हाऊसफूल केले. या सिनेमातील ऋषभ शेट्टीच्या अभिनयासह चित्रपटातील कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भावून गेली. .कांतारा चॅप्टर 1 ने जगभरात दमदार कमाई केली. मोठ्या पडद्यावरच्या यशानंतर सिनेमा ओटीटीवर कधी येणार याची आतुरतेने वाट पाहत होते. एवढ्या मोठ्या कमाईनंतर कांतारा चॅप्टर 1 आता ओटीटी फ्लॅटफॉर्मवर येण्यास सज्ज झाला आहे. त्यामुळे चाहते आता या चित्रपटाची ओटीटीवर रिलीज होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित कांतारा चॅप्टर 1 हा चित्रपट अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ या ओटीटी फ्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. प्राईम व्हिडिओच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर 19 सेकंदाचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. यामध्ये कांतारा चॅप्टर 1 ची तारिख सुद्धा जाहीर करण्यात आली आहे. .ऋषभ शेट्टीचा कांतारा चॅप्टर 1 हा सिनेमा 31 ऑक्टोंबरला अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. अमेझॉन प्राइमच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर कांतारा चॅप्टर 1 चा फोटो पोस्ट करत 'कांताराचा थरार पहायला तयार रहा. 31 ऑक्टोंबरला ओटीटीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.' असं कॅप्शनमध्ये लिहण्यात आलंय..परंतु हा सिनेमा केवळ कन्नड, तेलुगु, तामिळ आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर घरबसल्या पाहता येणार आहे. 'कांतार चॅप्टर 1'ने 25 दिवसात या चित्रपटाने जगभरात 870 कोटींची कमाई केलीय. भारतात बॉक्स ऑफिसवर 667 कोटींची कमाई केलीय..मराठी रंगभूमीला मोठा धक्का! 'वस्त्रहरण'चे प्रसिद्ध नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचं वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन.