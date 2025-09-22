गुढ, रहस्य, इतिहास आणि खुप काही! कांतारा चॅप्टर 1 चा ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा आणणारा लूक

2022 मध्ये ज्या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला, त्या 'कांतारा' चित्रपटाला प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम मिळालं. कांताराच्या पहिल्या यशानंतर प्रेक्षकांना त्याच्या पुढच्या भागाची प्रचंड उत्सुकता होती. दरम्यान अखेर निर्मात्याने कांतारा चित्रपटाचा बहुप्रतिक्षित ट्रेलर प्रदर्शित केलाय. 2025 मध्ये चर्चेत असलेल्या अनेक सिनेमांपैकी हा एक सिनेमा आहे. या ट्रेलरमधील अंगावर काटा आणणारा लूक पाहून प्रेक्षकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. .कांतारा चाप्टर 1 मधील ट्रेलरमध्ये नक्की काय आहे?कांतारा चाप्टर 1 ट्रेलरची सुरुवात ज्या ठिकाणी कांताराचा शेवट झाला तिथून होते. वडिल अचानक गायब कसे झाले असा प्रश्न मुलाला पडलेला असतो. त्यानंतर मुलासोबत पंजुर्ली देवाची कथा उलगडली जातो. कांतारा चाप्टर 1 भूतकाळातही जातो. तिथं राज्याचं राज्यही दाखवण्यात आलय. त्यातील सामान्य नागरिकांना म्होरक्या ऋषभ शेट्टी दाखवण्यात आलाय. तो राजविरोधात लढा देतो. यात एका बाजूला राजाच्या कन्येचा सीन दाखवम्यात आलाय. .कांतारा चाप्टर 1 ट्रेलरमध्ये गुढ काय आहे?कांतारा चाप्टर 1 या ट्रेलरमध्ये निर्मात्यांनी अनेक गुढ कायम ठेवले आहे. 2 ऑक्टोंबर 2025 ला हा चित्रपट जगभरात प्रसिद्ध होणार आहे. अनेक प्रेक्षकांना या चित्रपटाची उत्सुकता लागली आहे. या गुढ रहस्याचं गुपीत प्रेक्षकांना जाणून घेयचं आहे. जसा कांतारा सुपरहिट ठरला तसाच कांतारा चाप्टर 1 हा देखील प्रेक्षकांना पसंतीत उतरेल अशी आशा आहे. .कांतारा चाप्टर 1 सिनेमा कधी रिलीज होणार?125 कोटींचं बजेट असलेला कांतारा चाप्टर 1 हा सिनेमा 2 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. कन्नड, हिंदी, तेलुगु, तमिळ, मल्याळम, बंगाली आणि इंग्रजी भाषेत तो प्रदर्शित होईल. या चित्रपटातून लोककथेसह श्रद्धा कलाकुसरीचा उत्सव साजरा करण्याचा प्रयत्न केलाय. .कॅटरिना कैफ लवकरच आई होणार? तर विकी होणार बाबा? प्रेग्नेंसी चर्चेदरम्यान कॅटचा 'तो' फोटो व्हायरल, डिलिव्हरी डेट सुद्धा आली समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.