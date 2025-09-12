बापरे! अभिनेत्री करिश्माने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी! रुग्णालयात उपचार सुरू, पाठीला डोक्याला गंभीर दुखापत

Karishma Sharma: रागिनी एमएमएस रिटर्न्स, प्यार का पंचनामा, उजडा चमन चित्रपटातून स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री करिश्मा शर्मा हिचा मोठा अपघात झाला आहे. याबद्दल तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. तिने 11 सप्टेंबर रोजी मुंबईत धावत्या लोकल ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उडी मारली. यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली आहे. दरम्यान तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. .करिश्माने मुंबई लोकल ट्रेनमधून चर्चगेटला धावत्या ट्रेनमधून उडी मारली. त्यावेळी करिश्माने साडी नेसली होती. तिने घडलेला घटनाक्रम सांगताना म्हटलं की, 'काल मी चर्चगेटला शुटिंगसाठी निघाले होते. त्यावेळी मी साडी नेसून लोकल पकडण्याचा निर्णय घेतला. मी ट्रेनमध्ये चढले, ट्रेनचा वेग हळूहळू वाढू लागला आणि मी पाहिलं की माझ्या मैत्रिण खालीच आहे. तिने ट्रेन पकडलेलीच नाही. मी घाबरुन ट्रेनमधून उडी मारली. आणि जोरात पाठीवर पडले. त्यामुळे माझं डोकं जमिनीला जोरात आदळलं.' .करिश्माने पुढच्या स्टोरीमध्ये कुठे कुठे जखमा झाल्या त्याबद्दल सांगितलंय. ती म्हणाली की, 'माझ्या पाठीला दुखापत झालीय. तसंच माझ्या डोक्याला सुज आल आहे. माझ्या शरीरावर जखमा झाल्या आहेत. माझ्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. डॉक्टरांनी किती गंभीर दुखापत झाली हे समजून घेण्यासाठी एमआरआय करायला सांगितला आहे. मला डॉक्टरांच्या निगराणीखाली ठेवण्यात आलंय. मला कालपासून खुप वेदना होत आहेत. प्लीज माझ्यासाठी प्रार्थना करा आणि तुमचे प्रेम पाठवत राहा.'.दरम्यान करिश्मा शर्माच्या मैत्रिणीने तिचा रुग्णालयातील फोटो इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. तिने करिश्माची तब्येत कशी आहे ते दाखवलं आहे. फोटोमध्ये करिश्मा रुग्णालयातील बेडवर झोपली असून तिच्या हाताला सलाईन लावलेलं दिसत आहे. फोटोमध्ये करिश्माचे डोळे बंद आहेत. तिच्या मैत्रिणीने लिहलं की, 'हे कसं घडलं यावर विश्वास बसत नाही. माझी मैत्रिण ट्रेनमधून पडली. तिला आम्ही लगेच रुग्णालयात आणलं तिच्यासाठी प्रार्थना करा प्लीज.'.सायली-अर्जुन देणार गुडन्यूज? ठरलं तर मग मालिकेत भन्नाट ट्वीस्ट! बाळाच्या विचारात सायलीचं अर्जुनसाठी खास पत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.