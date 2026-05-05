6 महिन्याची गर्भवती असताना अभिनेत्री जीममध्ये करतेय वर्कआऊट, सोशल मीडियावर Viral Video

PREGNANCY WORKOUT VIDEO: बॉलिवूडमधील अशा काही अभिनेत्री आहेत ज्या फिटनेसची नेहमीच काळजी घेतात. त्यातीलच एक म्हणजे अभिनेत्री करिश्मा तन्ना. तिने काही दिवसांपूर्वी चाहत्यांना आई होणार असल्याची गुडन्यूज दिली होती. दरम्यान करिश्मा तिच्या फिटनेसकडे खूप काटेकोरपणे लक्ष देताना पहायला मिळतेय. तिचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. . या व्हिडिओमध्ये ती प्रेग्नंसीमध्ये वर्कआऊट करताना पहायला मिळतेय. तिने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर जीममध्ये वर्कआऊट करतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांचा तिचा व्हिडिओ पाहून आश्चर्य वाटलय. .व्हिडिओमध्ये दिसतय की, करिश्मा ६ महिन्यांची गरोदर असून ती हेवी वर्क आऊट करताना पहायला मिळतेय. 'Monday motivation, lags day baby' असं कॅप्शन देत तिने व्हिडिओ शेअर केलाय. तिला जीममध्ये असा व्यायाम करताना पाहून सगळेच आश्चर्यचकित झाले आहेत. अनेकांनी तिच्या फिटनेसचं कौतूक केलय. तर अनेकांनी तिला काळजी घेण्याचं आवाहन केलय. .सध्या सोशल मीडियावर करिश्माचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट्स करत लिहलं की, 'तुमच्याकडून प्रेरणा मिळत आहे', 'खुप छान', 'तुमच्याकडून खुप शिकण्यासारखं आहे' अशा कमेंट्स नेटकरी करताना पहायला मिळताय. .दरम्यान करिश्माबद्दल बोलायचं झालं तर तिने वरुण बंगेरासोबत 2022 मध्ये लग्नगाठ बांधली होती. ते दोघे आधी एकमेकांना डेट करत होते. लग्नानंतर ४ वर्षांनी त्यांच्या आयुष्यात नव्या पाहुन्याचं आगमन होणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर करिश्माच्या वर्कआऊटचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.