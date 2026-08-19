बापरे! कार्तिक आर्यनला चित्रपटाच्या सेटवर गंभीर दुखापत; शस्त्रक्रिया होणार

KARTIK AARYAN SERIOUS KNEE INJURY: बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यनच्या चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. एका सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान कार्तिकला गंभीर दुखापत झालीय. दरम्यान त्यांच्यावर आता शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. दिग्दर्शक कबीर खान यांच्या अटायटल्ड सिनेमाच्या अॅक्शन सीनवेळी त्याला दुखापत झाल्याची माहिती आहे. .माहितीनुसार, कार्तिक सिनेमाच्या शूटिंगचे शेवटचे काही महत्त्वाचे अॅक्शन सीन्स शूट करत होता. या अॅक्शन सीन्ससाठी कार्तिकने खूप मेहमत घेतली होती. यासाठी त्याने खास प्रशिक्षण सुद्धा घेतलं होतं. परंतु शुटिंगच्या दिवशी ते सीन करताना त्याच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्याला तातडीनं रुग्णालयात भरती करण्यात आलं. तो सध्या Fortis Raheja Hospitalमध्ये दाखल असल्याची माहिती आहे. .डॉक्टर त्याच्या गुडघ्याची शस्त्रक्रिया करणार असून त्यानंतर त्याला काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. या दुखापतीमुळे कार्तिकला कामातून काही काळ ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. विश्रांती घेतल्यानंतर तो पुन्हा त्याच्या प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची शक्यता आहे. .दरम्यान कार्तिकबद्दल बोलायचं झालं तर 18 जुलै रोजी 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये ‘चंदू चॅम्पियन’मधील अभिनयासाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कबीर खान यांनी केले होते.‘चंदू चॅम्पियन’मध्ये कार्तिकने पॅरालिम्पिक सुवर्णपदक विजेते मुरलीकांत पेटकर यांची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेसाठी त्याने जबरदस्त शारीरिक परिवर्तन केले होते आणि कठोर प्रशिक्षण घेतले होते..'हृदयी वसंत फुलताना...' गौतमी पाटील आणि जान्हवीचा धमाकेदार डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.