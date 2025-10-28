'तिने जाणून बुजून किसिंगचे 37 रिटेक घेतले.' कार्तिक आर्यन किसिंग करुन वैतागलेला, शुट संपताच म्हटला...' झालं बाबा एकदाचं'

बॉलिवूडमधील असे काही चित्रपट आहेत, ज्यातील रोमँटिक सीन आज देखील चर्चेत आहेत. त्यातल्या त्यात इंटिमेट सीन आणि किसिंग सीनची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होताना पहायला मिळते. हे सीन कसे शुट केले जातात. याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये असते. परंतु हे सीन शुट करणं खुप अवघड असते. कारण कलाकरांना ते प्रत्यक्षात सीन परफॉर्म करावे लागतात. आता इंटिमेट दृश्यांसाठी सेटवर इंटिमसी को-ओर्डिनेटर असतात. त्यावेळी कलाकरांना कंफर्टेबल करुन सीन केला जातो..परंतु बऱ्याच वेळा सिनेमामध्ये दाखवलेल्या छोट्या इंटिमेट सीनचे अनेक रीटेक घेतले घातात. निर्मात्याला हवा तसा सीन मिळत नाही, तोपर्यंत तो कलाकरांकडून सीन करुन घेत असतो. परंतु एकेकाळी अशाच एका किसिंग सीनची मोठी चर्चा रंगली होती. कारण या सीनसाठी एक, दोन, दहा, वीस नाहीतर तब्बल 37 वेळा रिटेक घेण्यात आले होते. .2014 मध्ये प्रदर्शित झालेला सिनेमा 'कांची: द अनब्रेकेबल' या चित्रपटादरम्यान हा किस्सा घडला होता. या चित्रपटात कार्तिक आर्यनबरोबर अभिनेत्री मिष्टी चक्रवर्ती मुख्य भूमिकेत पहायला मिळाली होती. यावेळी या चित्रपटात कार्तिक एका प्रियकराची भूमिका साकारत होता. यावेळी त्या दोघांचे काही रोमँटिक, इंटिमेंट सीन होते. एका सीनमध्ये कार्तिक आणि मिष्टीचा किसिंग सीन दाखवण्यात आला होता. .या किसिंग सीनसाठी अनेक रिटेक घ्यावे लागल्याने कार्तिक आर्यन नाराज झाला होता. या सीनबद्दल बोलताना तो म्हणालेला की, 'हा किसिंग सीन माझ्यासाठी खरंच वैताग देणारा ठरेल असं मला कधीच वाटलं नव्हं. कारण आम्ही त्यादिवशी एका प्रेमी कपल सारखे वागत होते. परंतु एका किसिंग सीनसाठी आम्हाला 37 रिटेक घ्यावे लागले. शेवटी सुभाषजी आले आणि त्यानी ओके असं सांगितलं. त्यावेळी मला असं झालं की, 'झाल बाबा एकदाचं' आणि आम्ही रिलॅक्स झालो.'.पुढे बोलताना कार्तिक म्हणाला, 'मिष्टीमुळे आम्हाला अनेक रिटेक घ्यावे लागत होते. त्यावेळी जाणूनबुजून मिष्टी सीन नीट करत नव्हती. त्यावेळी मला किस कसे करायचे हे माहिती नव्हते. त्यामुळे मी सुभाष घई यांना सर मला किस कसे करायचे ते दाखवा' असं म्हटलं होतं. .इतकं सगळं होऊनही कांची द अनब्रेकबल हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपटला. या चित्रपटात मिष्टीने कांचीचं पात्र साकारलं होतं. तर आर्यन बिंदाच्या भूमिकेत होता. यामध्ये अनेक दिग्गज कलाकारांनी अभिनय केला होता. परंतु बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट फ्लॉप ठरला. .'मुंबई पुणे मुंबई 4' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, स्वप्नील जोशी-मुक्ता बर्वेची केमिस्टी पुन्हा पहायला मिळणार, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.