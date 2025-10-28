Premier

'तिने जाणून बुजून किसिंगचे 37 रिटेक घेतले.' कार्तिक आर्यन किसिंग करुन वैतागलेला, शुट संपताच म्हटला...' झालं बाबा एकदाचं'

KARTIK AARYAN REVEALS HE TOOK 37 RETAKES FOR A KISSING SCENE: कार्तिक आर्यन आणि मिष्टी चक्रवर्तीच्या किसिंग सीनसाठी तब्बल ३७ रिटेक घ्यावे लागले होते. या अनुभवाबद्दल कार्तिकने सांगितलं की, “मला वाटलं नव्हतं की एका किसिंग सीनसाठी इतका त्रास होईल!” असं तो म्हणालेला.
KARTIK AARYAN REVEALS HE TOOK 37 RETAKES FOR A KISSING SCENE

बॉलिवूडमधील असे काही चित्रपट आहेत, ज्यातील रोमँटिक सीन आज देखील चर्चेत आहेत. त्यातल्या त्यात इंटिमेट सीन आणि किसिंग सीनची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होताना पहायला मिळते. हे सीन कसे शुट केले जातात. याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये असते. परंतु हे सीन शुट करणं खुप अवघड असते. कारण कलाकरांना ते प्रत्यक्षात सीन परफॉर्म करावे लागतात. आता इंटिमेट दृश्यांसाठी सेटवर इंटिमसी को-ओर्डिनेटर असतात. त्यावेळी कलाकरांना कंफर्टेबल करुन सीन केला जातो.

