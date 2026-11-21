बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या 'कौन बनेगा करोडपती' मध्ये सगळे मोठी स्वप्न घेऊन येतात. कुणाची स्वप्न पूर्ण हातात तर कुणाची होत नाहीत. केवळ आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर खेळायचा हा खेळ एका उत्तराने तुम्हाला लाखो रुपये मिळवून देऊ शकतो. या कार्यक्रमाचे आजवर १८ सीझन झालेत. आता या अठराव्या सीझनला त्याचा पहिला करोडपती मिळालाय. खिशात अवघे २४ रुपये घेऊन मुंबईत आलेला भूषण ठाकरे 'कौन बनेगा करोडपती १८' चा पहिला करोडपती बनलाय. आता तो ७ कोटींच्या प्रश्नासाठी खेळणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच त्याला आभाळ ठेंगणं झालंय. कोण आहे भूषण ठाकरे?.भूषण मूळचा जळगावचा आहे. त्याची आई आजारी असते आणि वडील मजुरी करतात. मात्र भूषणने खूप शिकावं अशी त्यांची इच्छा. यामुळेच वडिलांनी त्याला कधीही मजुरीच्या कामावर पाठवलं नाही. गेली दीड वर्ष अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने भूषण आईवडिलांना भेटायला देखील गेलेला नाही. याबद्दल बोलताना भूषण म्हणाला, 'सर, मी गेल्या दीड वर्षांपासून घरी गेलेलो नाही आणि आता मी 28 वर्षांचा झालो आहे. माझ्या आई-वडिलांनी खूप कष्ट करून मला मोठं केलं आहे. माझे वडील मजुरीचं काम करायचे आणि माझ्या आईची तब्येत नेहमीच बरी नसायची. तिच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. माझे वडील मजुरी करत असले, तरी त्याच कमाईत त्यांनी माझ्या आईची काळजी घेतली आणि त्याच पैशांत माझं शिक्षण पूर्ण केलं.'.तो पुढे म्हणाला, 'मात्र मला वाटू लागलं होतं की मी अजूनही आयुष्यात स्थिरावलो नाही. म्हणूनच मी माझ्या आई-वडिलांना सांगितलं होतं की, आयुष्यात काहीतरी चांगलं करून दाखवेन, तेव्हाच मी घरी परत येईन.सर, मी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होतो, पण त्यावेळी मला प्रवेश मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे मी घरी बसून अभ्यास करत होतो. माझे वडील मजुरीचं काम करत होते, पण त्यांनी मला कधीच असं सांगितलं नाही की तूही हेच काम कर. मी फक्त घरी बसून अभ्यास करत असल्यामुळे मला वाटू लागलं की मलाही काहीतरी काम करायला हवं. म्हणून मी गावातील नदीवर काम करू लागलो, पण ते माझ्या वडिलांना मान्य नव्हतं. वडिलांनी मला सांगितलं, एकतर घरी बस किंवा तुझं शिक्षण पूर्ण कर, पण त्यांनी मला कधीही मजुरी करू दिली नाही.'.आता भूषण १ कोटींच्या बक्षिसाचा मानकरी ठरला आहे. मात्र आता तो ७ कोटींचा खेळ खेळणार आहे. या प्रश्नाचं तो योग्य उत्तर देणार का हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .मुलगी अन् सुनेमध्ये फरक करताच, आता नातवंडांमध्येही भेद? जया बच्चन यांचा फोन वॉलपेपरच सगळं सांगतोय, असं आहे तरी काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.