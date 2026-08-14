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‘तुम्ही बीवी पगलू आहात?’ KBC 18 मध्ये अमिताभ बच्चन यांना थेट सवाल; म्हणाले, ‘मी जयाचा...’

KBC 18 AMITABH BACHCHAN FUNNY CONVERSATION WITH BABLU KUMAR PANDIT: कौन बनेगा करोडपती १८’च्या नव्या भागात अमिताभ बच्चन आणि स्पर्धक बबलू कुमार पंडित यांच्यात चांगलाच मजेशीर संवाद रंगला.
AMITABH BACHCHAN

AMITABH BACHCHAN FUNNY CONVERSATION

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KBC 18 CONTESTANT ASKS AMITABH BACHCHAN IF HE IS ALSO BIWI PAGLU: कौन बगेना करोडपती १८ शोमध्ये अनेक बदल करण्यात आल्याचं बिग बींनी सांगितलय. दरम्यान या शोच्या नव्या भागात बिहारमधील भागलपूर इथून आलेल्या बबलू कुमार पंडित यांनी 'फास्टेस्ट बजर फर्स्ट' जिंकत हॉट सीटवर स्थान मिळवलं. बबलू यांचं नाव पुकारताच ते धावत मंचावर आले आणि थेट बिग बींचे पाय पकडले.

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