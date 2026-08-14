‘तुम्ही बीवी पगलू आहात?’ KBC 18 मध्ये अमिताभ बच्चन यांना थेट सवाल; म्हणाले, ‘मी जयाचा...’

KBC 18 CONTESTANT ASKS AMITABH BACHCHAN IF HE IS ALSO BIWI PAGLU: कौन बगेना करोडपती १८ शोमध्ये अनेक बदल करण्यात आल्याचं बिग बींनी सांगितलय. दरम्यान या शोच्या नव्या भागात बिहारमधील भागलपूर इथून आलेल्या बबलू कुमार पंडित यांनी 'फास्टेस्ट बजर फर्स्ट' जिंकत हॉट सीटवर स्थान मिळवलं. बबलू यांचं नाव पुकारताच ते धावत मंचावर आले आणि थेट बिग बींचे पाय पकडले. .अमिताभ यांनी त्यांचा हात पकडून त्यांना उठवलं आणि मिश्कीलपणे म्हणाले, 'आप बहुत भारी हैं, उठाने मैं तकलीफ हो रही है' यानंतर बबलू यांनी सांगितलं की, त्यांनी बऱ्याच वेळा KBC मध्ये येण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांच्या कुटुंबीयांची आणि नातेवाईकांचीही त्यांना एकदा हॉट सीटवर पाहण्याची इच्छा होती. .शो सुरु असताना अमिताभ बच्चन यांनी बबलू यांची प्रोफाइल पाहिली. त्यात त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी 'बीवी पगलू' असं लिहलं होतं. हे पाहताच बिग बींना हसू आलं आणि त्यांनी मजा घेतली. ते म्हणाले, 'तुमचं बीवी पगलू, पेशा पाहून आम्हाला वाटलं तुम्ही श्रम मंत्रालयात काम करता' त्यानंतर बललू बिग बींना उत्तर देत म्हटले, 'सर आदमी सिर्फ अपनी बीवी की नौकरी करता है' .यानंतर बबलू यांनी अमिताभ यांना थेट विचारलं की, 'सर आप भी बीवी पगलू है?' त्यांच्या प्रश्नावर अमिताभ यांनी न थांबता म्हटलं की, 'हमसे जो भी पुछता है, हम बोलते है हम जया जी के पती है.' बिग बींचं हे उत्तर ऐकताच स्टुडिओमध्ये एकच हशा पिकला. प्रेक्षकांना बबलू आणि अमिताभ यांच्यातील संवाद चांगलाच भावला. .Bollywood Actress Kimi Katkar: अमिताभ बच्चन यांच्या ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ गाण्याने रातोरात स्टार झाली, कुटुंबासाठी सोडली इंडस्ट्री; आता कुठे आहे अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.