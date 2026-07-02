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Khashaba Teaser : माजी खासदार संभाजीराजेंनी कोणत्या छत्रपतींची भूमिका साकारली? नागराज मंजुळे दिग्दर्शित चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

Khashaba Teaser Released Ahead of 2027 Premiere : जिओ स्टुडिओज आणि आटपाट प्रॉडक्शन्सच्या 'खाशाबा' चित्रपटाचा दमदार टीझर प्रदर्शित झाला आहे. नागराज मंजुळे दिग्दर्शित हा चित्रपट ऑलिम्पिक वीर खाशाबा जाधव यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारित आहे.
Khashaba Jadhav biopic Marathi movie

Khashaba Jadhav biopic Marathi movie

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Khashaba Movie Teaser Released : जिओ स्टुडिओज आणि आटपाट प्रॉडक्शन्सचा बहुप्रतिक्षित मराठी क्रीडा-बायोपिक 'खाशाबा'चा दमदार टीझर आज प्रदर्शित करण्यात आला. स्वतंत्र भारताला पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे दिग्गज कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारित हा चित्रपट १ जानेवारी २०२७ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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