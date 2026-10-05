‘लग्नाआधी शारीरिक संबंध ठेवणं बरोबर!’ किरण राव यांचं मांडलं स्पष्ट मत; म्हणाल्या...

LUST STORIES 3 KIRAN RAO BOLD STATEMENT ON MODERN RELATIONSHIPS: फिल्ममेकर किरण राव यांनी आजच्या तरुण पिढीवर तसंच त्यांच्या नातेसंबंधाबद्दल भाष्य केलय. 'लस्ट स्टोरीज ३' च्या प्रमोशनदरम्यान एका मुलाखतीत त्यांनी आजच्या पिढीतील नात्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. यावेळी त्यांनी लग्नापूर्वी शारीरिक संबंधाबाबतही त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय. .किरण राव यांना आजच्या तरुण पिढीतील प्रेमसंबंध 'फ्रिवोलस' म्हणजे फारसे गंभीर नसलेल्या नात्यासारखं वाटतं का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी ‘फ्रिवोलस’ या शब्दाऐवजी ‘आझाद’ किंवा ‘मोकळे’ हा शब्द वापरणं अधिक योग्य असल्याचं म्हटलं. त्या म्हणाल्या की, 'लग्न न करताही लोक एकमेकांसोबत खोल, मजबूत आणि भावनिक नातं बनवतात. ते लग्नाशिवाय शारीरिकदृष्ट्याही समाधानकारक नातं निर्माण करु शकतात. आजची पिढी अशाच बदलत्या नात्यानं पुढे जातेय. हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेत 'लस्ट स्टोरीज ३' या सिनेमाची कथा तयार करण्यात आलीय.' .तसंच आजच्या तरुण पिढीबद्दल मोकळेपणाने बोलत त्या म्हणाल्या की, 'जग बदललं आणि भावना व्यक्त करण्याच्या पद्धती सुद्धा बददल्या. दोन तरुण कोणत्याही बंधनात नसताना एकमेकांकडे आकर्षित होतात. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात काय घडतं, काही निर्णय घेतल्यानंतर अनपेक्षित गोष्टी समोर येतात. परंतु अशा परिस्थितीतही भावनिक आणि शारीरिकरित्या ते एकमेकांशी जोडले गेलेले असतात. हेच आम्ही आमच्या स्टोरीतून दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय.' .किरण राव यांच्या मते, आजच्या तरुण पिढीमध्ये असलेला मोकळेपणा, ताजेपणा आणि स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेण्याची भावना या कथेतून दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सध्या त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .“ही फियाट गाडी…” ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स, खलनायिका कमेंट करत म्हणाली...'मस्त, पण कट्टी कट्टी कट्टी' Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.