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‘लग्नाआधी शारीरिक संबंध ठेवणं बरोबर!’ किरण राव यांचं मांडलं स्पष्ट मत; म्हणाल्या...

KIRAN RAO LUST STORIES 3 STATEMENT ON YOUNG GENERATION RELATIONSHIPS: ‘लस्ट स्टोरीज ३’च्या प्रमोशनदरम्यान किरण राव यांनी आजच्या तरुण पिढीच्या नातेसंबंधांवर भाष्य केलं. लग्नाशिवाय भावनिक आणि शारीरिकदृष्ट्या समाधानकारक नात्यांबाबत त्यांनी मोकळेपणाने मत व्यक्त केलं.
KIRAN RAO ON YOUNG GENERATION

KIRAN RAO ON YOUNG GENERATION

esakal

Apurva Kulkarni
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LUST STORIES 3 KIRAN RAO BOLD STATEMENT ON MODERN RELATIONSHIPS: फिल्ममेकर किरण राव यांनी आजच्या तरुण पिढीवर तसंच त्यांच्या नातेसंबंधाबद्दल भाष्य केलय. 'लस्ट स्टोरीज ३' च्या प्रमोशनदरम्यान एका मुलाखतीत त्यांनी आजच्या पिढीतील नात्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. यावेळी त्यांनी लग्नापूर्वी शारीरिक संबंधाबाबतही त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय.

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