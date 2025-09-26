Pranit More Bigg Boss 19: प्रणित मोरेला कोकणहार्टेड गर्लचा पाठिंबा, बसीर अलीला सुनावत म्हणाली...'प्रणित यांना गावाकडचं....'

Premier

Ankita Valavalkar Supports Pranit More in Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' मध्ये प्रणित मोरे आणि बसीर यांचं मोठं भांडण झालं. यावरुन अंकिता वालावलकरने सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमधून तिने प्रणित मोरेला भरभरुन वोट करण्याची विनंती केली आहे.
Apurva Kulkarni
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' शो पुन्हा सुरु होऊन आता महिना झालाय. आता शोमध्ये स्पर्धकांमध्ये मोठी स्पर्धा लागलेलं पहायला मिळतय. रोज नवनवीन रंगत यायला लागली आहे. टास्कसाठी भांडण, वादविवाद होताना पहायला मिळतात. मराठमोळा प्रणित मोरे सुद्धा या शोचा भाग आहे. तो देखील एकदम भारी खेळत आहे. अशातच प्रणित मोरे आणि बसीर अली यांच्यात चांगलाच वाद झालाय. या वादानंतर संपुर्ण महाराष्ट्राने प्रणित मोरेला सपोर्ट केलेलं पहायला मिळतय.

