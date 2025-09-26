Pranit More Bigg Boss 19: प्रणित मोरेला कोकणहार्टेड गर्लचा पाठिंबा, बसीर अलीला सुनावत म्हणाली...'प्रणित यांना गावाकडचं....'

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' शो पुन्हा सुरु होऊन आता महिना झालाय. आता शोमध्ये स्पर्धकांमध्ये मोठी स्पर्धा लागलेलं पहायला मिळतय. रोज नवनवीन रंगत यायला लागली आहे. टास्कसाठी भांडण, वादविवाद होताना पहायला मिळतात. मराठमोळा प्रणित मोरे सुद्धा या शोचा भाग आहे. तो देखील एकदम भारी खेळत आहे. अशातच प्रणित मोरे आणि बसीर अली यांच्यात चांगलाच वाद झालाय. या वादानंतर संपुर्ण महाराष्ट्राने प्रणित मोरेला सपोर्ट केलेलं पहायला मिळतय..प्रणित मोरे आणि अमाल मलिक यांच्या एकमेकांना बोलण्यावरुन बाचाबाची झाली. यामध्ये बसीरने हस्तक्षेप केला. यानंतर प्रणीत आणि बसीरचा वाद सुरु झाला. दोघांतील भांडण नंतर प्रचंड टोकाला गेलं. त्यात बसीरने अनेकवेळा प्रणितच्या शरीराला स्पर्श करत नियमांचं उल्लंघन केलं. सध्या त्यांच्या भांडणाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हडिओमध्ये अनेक जण प्रणीतच्या बाजून बोलताना पहायला मिळताय..अशातच मराठी बिग बॉस मधील कोकणहार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकरने सुद्धा प्रणित मोरेच्या समर्थनार्थ पोस्ट शेअर केली आहे. तिने व्हिडिओ शेअर करत प्रणितला पाठिंबा दर्शवला आहे. तिने व्हिडिओमध्ये म्हटलय की, 'दुसऱ्याला go back to your village म्हणतोय. जसा काय हा शहरातून आलाय. परंतु तेच लोक तुला घालायला कपडे पाठवून देतील. आता हीच ती वेळ आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठी लोकांनी आणि गावखेड्यातल्या प्रत्येकाने प्रणीतला वोट करा. या लोकांना दाखवूनच देऊ की, गावाकडचे लोक काय करु शकतात.'.तसंच पुढे बोलताना अंकिता म्हणाली की, 'प्रणित बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येता कामा नये. त्यामुळे सगळ्यांनी त्याला भरभरुन वोट करा.' बसीर प्रणितला go back to your village असं म्हणाला होता. त्यानंतर प्रणित आणि बसीरमध्ये चांगलाच वाद झाला. या भांडणात प्रणित म्हणाला की, 'मला उगाच कोणत्याही गोष्टीवरुन भांडता येत नाही. मला भांडणं करुन प्रसिद्ध व्हायचं नाहीय.'.तसंच अंकिताने तिचं मत सुद्धा व्यक्त केलय. ती म्हणाली, 'बिग बॉसच्या घरात काय वाटतं हे मला माहिती आहे. प्रणितची अवस्था सुद्धा माझ्यासारखी झालीय. उगाच कशावरुन ही भांडण करा. टिव्हीवर दिसण्यासठी काहीतरी करणाऱ्यातला प्रणीत नाही. त्यामुळे त्याला सपोर्ट करा... खुप खुप वोट द्या' अस ती तिच्या व्हिडिओमध्ये म्हणालीय..सध्या अंकिताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. अनेक नेटकऱ्यांनी प्रणितला सपोर्ट केलाय. तर अनेक नेटकरी बसिरवर टीका करताना पहायला मिळताय. सध्या त्याच्या भांडणाचाही व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .माधुरी दीक्षितचं कोकणातलं घर पाहिलं? माधुरीच्या चुलत भावाने दाखवली घराची झलक, देवगडमध्ये घालवलं बालपण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.