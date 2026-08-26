अरुणा इराणी यांच्यावर दु:खाचा डोंगर; पती कुकू कोहली यांचं 77व्या वर्षी निधन

ARUNA IRANI HUSBAND KUKU KOHLI DEATH: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अरुणा इराणी यांचे पती कुकू कोहली यांचं वयाच्या ७७ व्या वर्षी निधन झालय. मंगळवारी संध्याकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. माहितीनुसार त्यांचं हॉर्ट अटॅकमुळे निधन झालं आहे. .'मिड डे' ला दिलेल्या मुलाखतीत दिग्दर्शक अशोक पंडित यांनी कुकू कोहली यांच्या निधनाची माहिती दिलीय. कुकू कोहली यांना हार्ट अटॅक आला होता. त्यानंतर त्यांना मुंबईच्या कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालयात भरती करण्यात आलं. परंतु उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. .अरुणा इराणी यांचे भाऊ संजय इराणी यांनीही त्यांच्या निधनाबाबत माहिती दिली. त्यांचं निधन संध्याकाळी साधारण ५ ते साडेपाचच्या दरम्यान झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्यावर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली होती आणि बुधवारी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार होता. मात्र त्याआधीच त्यांचं हार्ट फेल झालं..कुकू कोहली यांच्यावर बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता ओशिवरा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली आहे.कुकू कोहली आणि अरुणा इराणी यांची प्रेमकाहाणी कोहराम सिनेमाच्या सेटवर झाली. सुरुवातीला दोघांचं नातं व्यावसायिक होतं. परंतु हळुहळू त्यांच्या मैत्री झाली आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. त्यानंतर १९९० मध्ये त्यांनी लग्न केलं..कोकण आपलोच आसा! सनई चौघडे मालिकेची टीम पोहचली कणकवलीत, फोटो पाहिलेत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.