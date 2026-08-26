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अरुणा इराणी यांच्यावर दु:खाचा डोंगर; पती कुकू कोहली यांचं 77व्या वर्षी निधन

KUKU KOHLI DIES AT 77 AFTER HEART ATTACK: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अरुणा इराणी यांचे पती कुकू कोहली यांचं वयाच्या ७७व्या वर्षी निधन झालं.
Aruna Irani husband death

Aruna Irani husband Kuku Kohli death news

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ARUNA IRANI HUSBAND KUKU KOHLI DEATH: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अरुणा इराणी यांचे पती कुकू कोहली यांचं वयाच्या ७७ व्या वर्षी निधन झालय. मंगळवारी संध्याकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. माहितीनुसार त्यांचं हॉर्ट अटॅकमुळे निधन झालं आहे.

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