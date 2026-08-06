रवि किशन यांना लेकीनेच केलं ट्रोल; रिव्हाचा भन्नाट Reel पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही, Viral Video

Ravi Kishan daughter trolls him in viral reel: जर तुम्ही गेल्या काही आठवड्यांपासून इन्स्टाग्राम वापरत असाल, तर अभिनेता आणि खासदार रवि किशन यांच्यावर बनणारे व्हायरल मीम्स नक्कीच पाहिले असतील. "Jaldi the Late" पासून "Home From Work" पर्यंत... रवि किशन यांच्या प्रत्येक डायलॉगवर सध्या सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडतोय. आता त्यांच्या या व्हायरल ट्रेंडमध्ये त्यांची स्वतःचीच मुलगी रिव्हा किशन उतरलीये आणि तिने शेअर केलेला मजेशीर Reel नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय. .हा ट्रेंड इतका लोकप्रिय झाला आहे की, युरोपमधील प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब Juventus आणि Borussia Dortmund यांनीही रवि किशन यांच्या मीम्सवर आधारित व्हिडिओ शेअर केले होते. आता या ट्रेंडमध्ये स्वतः त्यांच्या मुलीनेही उडी घेतली आहे.Ravi Kishan Fitness: इंजेक्शनशिवाय 57 व्या वर्षी 18 किलो वजन केलं कमी! रवी किशनने सांगितला डाएट प्लॅन आणि फिटनेस फॉर्म्युला.मुलगी रिव्हाकडून वडिल जबरदस्त ट्रोलरवि किशन यांची मुलगी रिव्हा किशनने तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक मजेशीर रील पोस्ट केली आहे. या व्हिडिओमध्ये रवि किशन लाल रंगाच्या टेलिफोन बूथमध्ये उभे राहून फोनवर बोलत असल्याचं दाखवलं आहे. बाहेर रिव्हा त्यांच्या बाहेर येण्याची वाट पाहत उभी असते. पण रवि किशन काही केल्या बूथमधून बाहेर येत नाहीत. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रसंग खूपच मजेशीर वाटतो.या Reel ला रिव्हाने "मुझे भी बात करनी थी माँ से" असं कॅप्शन दिलं आहे..व्हायरल मीममधील तेच गाणं वापरलंरवि किशन यांचा अरूब खानच्या 'गुची' (Gucci) गाण्यावरचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला. हेच गाणं मुलगी रिव्हाने या रिलमध्ये वापरलंय, जे सध्या रवि किशन यांच्या मीम्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरलं जात असल्यामुळे हा व्हिडिओ आणखी चर्चेत आला आहे..रवि किशन मीम स्टार का झाले?गेल्या काही महिन्यांत रवि किशन यांच्या अनेक व्हिडिओंवर मीम्स तयार झाले आहेत. "Home From Work" अशी चुकून केलेली वाक्यरचना, "Jaldi the Late" हा डायलॉग, त्यांच्या मुलाखती, भाषणं, डान्स व्हिडिओ आणि रिअॅलिटी शोमधील क्लिप्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या आहेत.याबद्दल बोलताना रवि किशन यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, "मी मुद्दाम काही करत नाही. जे काही घडतं ते नैसर्गिक असतं आणि लोकांना ते आवडतं. हा भगवान शिव आणि माता सरस्वती यांचा आशीर्वाद आहे.".'देश की सेवा' म्हणत शोमधून घेतली एक्झिटरवि किशन (Ravi Kishan) नुकतेच मुलगी रिव्हासोबत 'अलायन्स' या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसले होते. मात्र, "देशाची सेवा करायची आहे" असं सांगत त्यांनी शोमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा झाली आणि त्यावर अनेक मीम्सही व्हायरल झाले. त्यानंतर रिव्हाने काही दिवस शोमध्ये खेळ सुरू ठेवला. मात्र, नंतर तिचाही या शोमधला प्रवास संपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.