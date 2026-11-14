"मी नाना पाटेकरांनाही मारेन..." 'लगान' फेम अभिनेत्याचा थेट दिलेला इशारा! नानांसोबत अनुभव सांगत म्हणालेले...

YASHPAL SHARMA REVEALS FIRST MEETING WITH NANA PATEKAR: बॉलिवूड अभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसला होता. अनेक कलाकरांनी नानांसोबतच्या आठवणी शेअर केल्या. दरम्यान अशातच आता बॉलिवूडमधील एका अभिनेत्याने देखील नानांसोबतचा एक किस्सा शेअर केला. त्याने सांगितलं की, 'नानांसोबत काम करण्यापूर्वी मी काही अटी ठेवल्या होत्या. परंतु नंतर नानांसोबत काम करून कळलं की, ते किती चांगले आहेत' असं तो म्हणाला. .अभिनेता यशपाल शर्मा यांनी एका पॉडकास्टमध्ये नाना पाटेकरांसोबतची आठवण शेअर केली. ते म्हणाले की, 'मला राम गोपाल वर्माच्या ऑफिसमधून फोन आला की, नाना पाटेकरांना भेट. एका सिनेमासाठी तुला कास्ट करायचं आहे. त्यानंतर मी त्यांच्या घरी गेलो. तेव्हा नाना सफरचंद खात होते. त्यांनी एक सफरचंद माझ्याकडे फेकला, तो मी कॅच केला. ते म्हणाले, तू हा रोल करतोय. परंतु मला त्यावेळी प्रश्न पडला की, कास्ट करण्याची ही कोणती पद्धत आहे. '.पुढे आमच्या गप्पा झाल्या, ते म्हणाले शिमीतला भेट. मी शिमीतला भेटल्यानंतर त्याने एक करार दिला, आणि त्यावर सही करण्यासाठी सांगितलं. परंतु मी त्या अटी अमान्य केल्या. मी असं ऐकलं होतं की, नाना पाटेकर काम करताना फटाफट मारतात. मी त्यांना म्हटलं, 'मी हरियाणातून आहे, त्यामुळे नानांनी जर मला मला मारलं तर मी त्यांना मारेन, त्यांनी शिवीगाळ केली तर मीही त्यांच्यावर शिवीगाळ करेन.' त्यावर शिमीत म्हटले की, नाना आता पुर्णपणे बदलले आहे..पण जेव्हा मी खरंच नानांसोबत काम केलं. तेव्हा कळलं की, ते किती चांगले आहेत. अनेकांनी सांगितलं होतं की, नाना रोल कट करतात. परंतु त्यांनी माझा एकही सीन कट केला नाही. त्यांनी सिनेमादेखील कमाल केला. त्यावरुन कळलं की, कधी कधी ऐकण्यापेक्षा एखाद्या व्यक्तीला स्वत:ला ओळखल्यानंतर तो कसा आहे ते कळतं. असं यशपाल म्हणाले. .बाबो! अभिनेत्री ऋतुजाने अवघ्या ४ महिन्यांत घटवलं तब्बल इतकं वजन; ट्रान्सफॉर्मेशनचे फोटो पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.