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अजमल कसाबच्या भूमिकेत ललित प्रभाकर, 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यावेळचा काटा आणणारा पहिला लूक प्रदर्शित

LALIT PRABHAKAR AS AJMAL KASAB FIRST LOOK REVEALED: मराठी अभिनेता ललित प्रभाकर 'प्रहार' या आगामी चित्रपटात 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबची भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
Lalit Prabhakar as Ajmal Kasab first look

Lalit Prabhakar as Ajmal Kasab first look

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

LALIT PRABHAKAR SHOCKING TRANSFORMATION FOR KASAB ROLE: ललित प्रभाकर हा मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेमुळे त्याला एक वेगळी ओळख मिळाली. त्यानंतर ललितने अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यानं अनेक सिनेमांमध्ये रोमँटिक भूमिका निभावल्या. दरम्यान अनेक मुलींचं क्रश असलेल्या ललितचा एक वेगळा अवतार पहायला मिळणार आहे. त्याचा अजमल कसाबच्या भूमिकेतील पहिला लूक समोर आलाय. त्याचा लूक पाहून चाहत्यांना मोठा धक्का बसलाय.

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26/11 Attack Mumbai
Lalit Prabhakar