“ कधी-कधी बाबांना स्टेशनवर झोपायला लागायचं” ललित प्रभाकर बालपणीच्या आठवण सांगताना म्हणाला, 'वन रुम किचनमध्ये बाथरूम, मोरी'

LALIT PRABHAKAR FATHER RAILWAY STATION STORY: 26/11 हल्ल्यावरील प्रहार सिनेमाची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमातील ललितच्या अभिनयाचं खूप कौतूक होताना पहायला मिळतय. सिनेमात ललितने कसाबची भूमिका साकारली होती. त्याच्या त्या भूमिकेनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. परंतु आता यशाच्या शिखरावर असलेल्या ललितला लहानपणी अनेक गोष्टींसाठी संघर्ष करावा लागला होता. एका मुलाखतीत स्वत: त्याने बालपणीच्या आठवणी शेअर केल्यात. .प्रहारच्या प्रमोशन दरम्यान एका मुलाखतीत बोलताना ललितने लहानपणीच्या आठवणी शेअर केली. त्यावेळी बोलताना तो म्हणाला की, 'दर दोन वर्षांनी माझी शाळा बदलत होती. त्यावेळी कुठेच सेटल होता आलं नाही. परंतु माणसं बदलत राहिल्याने त्यांचे स्वभाव कळाले, अनेक अनुभव आले. आजपर्यंत अनेक लोकं भेटली, त्यांच्याकडून खूप शिकून गेलो आणि त्यातूनच मी मोठा झालो. माझ्या यशामागे मी आई-वडिलांचं नाव आधी घेतो. कारण बाबांच्या लहानपणीच आजोबा वारले. त्यामुळे सगळी जबाबदारी वडिलांवर आली. त्या परिस्थितीत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. जेव्हा ते लग्नानंतर मुंबईला आले तेव्हा राहायला घर नव्हतं. मग ते स्टेशनवर झोपायचे. परंतु त्या परिस्थितीतून त्यांनी स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलं. त्यांचा तो स्ट्रगल काळ मी स्वत: पाहिला.' असं तो म्हणाला..यावेळी त्याने घराचं उल्लेख करत सांगितलं की, 'आमचं उल्हासनगरमध्ये वन रुम किचन होतं. तिथेच आमची मोरी, बाथरुम सगळं होतं. तिथपासून ते आतापर्यंतचा त्यांचा प्रवास मी पाहिला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, मी १० टक्केही संघर्ष केलेला नाही. तशी मला अचिव्हमेंट सुद्धा मिळाली नाही. वडिलांनी माझ्यासमोर असं उदाहरण ठेवलय की, मी त्याच्यापलीकडे कधी जाऊच शकत नाही' असं तो म्हणाला. .ज्ञानदा रामतीर्थकरने चाहत्यांना दिली गुड न्यूज! सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.