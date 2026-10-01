'आदित्यपेक्षा कसाबच्या भूमिकेतच जास्त आवडलास!' ललितचा ट्रेलर पाहून प्राजक्ता माळी म्हणाली, 'तुझ्यामुळे मी फर्स्ट शो पाहू शकणार नाही'

PRAJAKTA MALI REACTION TO LALIT PRABHAKAR KASAB ROLE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता ललित प्रभाकर याची सध्या बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. लवकरच तो प्रहार हा सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात तो 'कसाब'च्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या ट्रेलरमध्ये कसाबसारखा लूक, हावभाव, त्याचं उर्मट बोलणं पाहून चाहते थक्क झालेत. ट्रेलरनंतर ललीतच सगळीकडे कौतूक होताना पहायला मिळतय. .ललित प्रभाकर याने 'जुळून येती रेशिमगाठी' या मालिकेतून सुरुवात केली आणि त्यानंतर प्रत्येक मुलींचा तो क्रश झाला. त्याने आजपर्यंत अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. आता हिंदी सिनेसृष्टीतही तो स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रहार या सिनेमामध्ये तो 'राजकुमार राव' या अभिनेत्यासोबत काम करतोय..दरम्यान या सिनेमाचा ट्रेलर पाहून अनेकांनी ललितच्या अभिनयाचं कौतूक केलय. त्यात मेघना-आदित्य याची जोडी तर आजही चाहत्यांना प्रचंड आवडते. त्यामुळे सगळे प्राजक्ता माळी हिच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहत होते. प्राजक्ताने देखील ललितच्या अभिनयाचं कौतूक केलय. तिने पोस्ट शेअर करत लिहलं की, 'सूपर... खरंच मला तू आदित्यपेक्षा कसाबच्या भूमिकेत जास्त आवडलास. का ते कळेना झालय. ट्रेलर पाहिल्यानंतर असं वाटलं की, हा ट्रेलर तुझ्यासाठीच बनलाय. पण तुझ्यामुळेच मी हा सिनेमा फर्स्ट डे फर्स्ट शो पाहू शकणार नाहीय'.तिच्या अशा पोस्टमुळे चाहत्यांना पुन्हा प्रश्न पडलाय. नक्की 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो पाहता न येण्याचं कारण काय असू शकतं' असा सवाल त्यांनी केलाय. परंतु काही नेटकऱ्यांनी ते दोघे 'शुभमंगलम जोडी दंगलम' या त्याच्या सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त असल्याच्या अंदाज व्यक्त केलाय. परंतु ललितचा कसाबच्या भूमिकेतील लूक पाहून कोणालाच विश्वास बसत नाहीय. त्यात आता हिंदी प्रेक्षकांमध्येही तो चर्चेत येताना पहायला मिळतोय. .'आपको बाहर जाना पड़ेगा...' मुश्ताक खान यांच्या शोकसभेतून राजपाल यादवांना हकललं? Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.