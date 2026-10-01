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'आदित्यपेक्षा कसाबच्या भूमिकेतच जास्त आवडलास!' ललितचा ट्रेलर पाहून प्राजक्ता माळी म्हणाली, 'तुझ्यामुळे मी फर्स्ट शो पाहू शकणार नाही'

LALIT PRABHAKAR KASAB ROLE IN PRAHAR MOVIE: प्रहार सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये ललित प्रभाकरचा कसाबच्या भूमिकेतील लूक पाहून प्राजक्ता माळीने खास प्रतिक्रिया दिली. ‘आदित्यपेक्षा कसाबच्या भूमिकेत जास्त आवडलास’ म्हणत तिने ललितचं कौतुक केलं.
prajakta mali on kasab

prajakta mali on kasab

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRAJAKTA MALI REACTION TO LALIT PRABHAKAR KASAB ROLE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता ललित प्रभाकर याची सध्या बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. लवकरच तो प्रहार हा सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात तो 'कसाब'च्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या ट्रेलरमध्ये कसाबसारखा लूक, हावभाव, त्याचं उर्मट बोलणं पाहून चाहते थक्क झालेत. ट्रेलरनंतर ललीतच सगळीकडे कौतूक होताना पहायला मिळतय.

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