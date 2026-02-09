Premier

‘मला लग्न करायचं नाही’ ललित प्रभाकरचं वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य, म्हणाला...

LALIT PRABHAKAR MARRIAGE STATEMENT GOES VIRAL AMONG FANS: ‘जुळून येती रेशीमगाठी’मधून लोकप्रिय झालेला अभिनेता ललित प्रभाकरने लग्नाबाबत आपलं स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे. लग्न ही मोठी जबाबदारी असून सध्या आपण त्या जबाबदारीसाठी तयार नसल्याचं त्याने सांगितलं आहे.
LALIT PRABHAKAR MARRIAGE STATEMENT

LALIT PRABHAKAR MARRIAGE STATEMENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Lalit Prabhakar Marriage Statement: 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेतून घराघरात पोहचलेला अभिनेता ललित प्रभाकर सध्या सिनेसृष्टीतील आघाडीचा कलाकार आहे. त्यांने मराठीसह हिंदी सिनेमा, सीरिजमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. ललित प्रभाकर नेहमीच त्याची मत ठाम मांडताना पहायला मिळतोय. अशातच ललितनं लग्न न करण्याबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
marriage
Actor
marathi actor
Entertainment news

Related Stories

No stories found.