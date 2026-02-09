‘मला लग्न करायचं नाही’ ललित प्रभाकरचं वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य, म्हणाला...

Lalit Prabhakar Marriage Statement: 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेतून घराघरात पोहचलेला अभिनेता ललित प्रभाकर सध्या सिनेसृष्टीतील आघाडीचा कलाकार आहे. त्यांने मराठीसह हिंदी सिनेमा, सीरिजमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. ललित प्रभाकर नेहमीच त्याची मत ठाम मांडताना पहायला मिळतोय. अशातच ललितनं लग्न न करण्याबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे. .ललित प्रभाकरला अनेक वेळा मुलाखतीमध्ये लव लाईफबद्दल, लग्नाबद्दल प्रश्न विचारले जातात. लग्न कधी करणार असे अनेक प्रश्न चाहते देखील ललितला विचारताना पहायला मिळतात. दरम्यान याच प्रश्नाचं उत्तर त्यांने दिलय. 'मला कधीच लग्न करायचं नसल्याचं' ललितनं म्हटलंय. .हॉटरफ्लाय दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्याने लग्नाबद्दलचे त्याचे मत चाहत्यांसोबत शेअर केले आहे. मुलाखतीत त्याला रिलेशनशिपबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना तो म्हणाला की, 'मी फार कमी वेळ रिलेशनशिपमध्ये होतो. माझे सगळे अफेअर हे कॉलेजमध्येच होते. मी बराच काळ एकटा राहिलो. मला एकटं राहायला खुप आवडतं.'.पुढे ललितला लग्नाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना तो म्हणाला की, 'लग्न संस्थेबाबतच मला समस्या आहे. मला कोणीही एखाद्या व्यक्तीबरोबर आयुष्यभर राहा असं सांगितलेलं अजिबात आवडत नाही. तसंच वर्षानुवर्ष चालू असलेले नियम आपण पाळत आहोत. परंतु समाजातील अनेक प्रथा चुकीच्या आहेत. ज्या बंद केल्या पाहिजेत.' यावर त्याला तु लग्न करणार नाही का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने लग्न करणार नसल्याचं सांगितलं. .Solapur News : लग्नास नकारानंतर तरुणाने संपविले जीवन; मुलीला समोर बसून विचारण्याची केली होती विनवणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.