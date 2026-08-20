ललित प्रभाकर-प्राजक्ता माळीची जोडी 13 वर्षांनी पुन्हा एकत्र येणार ; नव्या प्रोजेक्टची घोषणा, चाहते खूश

LALIT PRABHAKAR PRAJAKTA MALI REUNION AFTER 13 YEARS MOVIE UPDATE: झी मराठीवरील 'जुळून येती रेशीमगाठी' ही मालिका प्रचंड लोकप्रिय झाली. मालिकेतील मेघना-आदित्य यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. ललित प्रभाकर आणि प्राजक्ता माळी हे या मालिकेत मुख्य भूमिकेत होते. दोघांच्या जोडीला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. दरम्यान अशातच आता तब्बल १३ वर्षानंतर ही जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. .जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेत ललित प्रभाकर आणि प्राजक्ता माळी यांनी जोडी प्रचंड हिट झाली. यानंतर 'दोघांनी एकत्र काम करावं' अशी चाहत्यांची इच्छा होती. दरम्यान हीच चाहत्यांची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी दोघे पुन्हा एकत्र आलेत. परंतु यावेळी ते छोट्या पडद्यावर नाहीतर 'शुभ मंगलम जोडी दंगलम' या नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. सिनेमाची घोषणा करण्यात आली असून दोघांच्या पहिल्या झलकनेच कथेबद्दल कुतूहल वाढवलं आहे..'शुभ मंगलम जोडी दंगलम' सिनेमाचं दिग्दर्शन प्रतीक पाटील यांनी केलं आहे. या सिनेमात प्रेम, गंमती-जमती आणि अनपेक्षित वळण पहायला मिळणार आहे. दिग्दर्शकांनी सिनेमाबद्दल सांगताना म्हटलं की, 'जुन्या केमिस्ट्रीची केवळ ही पुनरावृत्ती नाहीतर दोन्ही कलाकारांना एक वेगळ्या विश्वात सादर करण्याचा प्रयत्न आहे' असं त्यांनी स्पष्ट केलय. .या चित्रपटाची आणखी एक खास बाब म्हणजे ललित प्रभाकर स्वतः पटकथालेखनात सहभागी आहेत. ललित प्रभाकर, प्रतीक पाटील आणि इरावती कर्णिक यांनी मिळून पटकथा लिहिली आहे. तर हा सिनेमा १ मे २०२७ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..दरम्यान आता १३ वर्षानंतर ललित आणि प्राजक्ता यांची जोडी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. परंतु ही नवी कथा किती रंगते हे पाहणं देखील रंजक ठरणार आहे. त्यांच्या जुन्या आठवणींशी जोडलेल्या चाहत्यांसाठी ही ऑनस्क्रीन रियुनियन खास ठरण्याची शक्यता आहे. आता चाहते त्यांच्या सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहताय. .ऐश्वर्या नारकरांच्या घरी आली ‘नवी पाहुणी’; खरेदी केली नवी कोरी गाडी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.