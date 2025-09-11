'एक काळ असा होता जेव्हा बाबा स्टेशनवर झोपायचे' ललित प्रभाकरने सांगितलं कुटुंबाचा खडतर प्रवास, म्हणाला,'आई बाबा शेतकरी...'

अभिनेता ललित प्रभाकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुळून येती रेशिमगाठी या मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. मेघानाचा आदित्य सगळ्यांनाच आवडू लागला. प्रत्येक मुलीला आपला लाईफ पार्टनर आदित्य असावा असं वाटू लागलं. दरम्यान अशातच आता ललितचा हृदा दुर्गुळेसोबत 'आरपार' चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या तो या चित्रपटाच्या प्रोमोशनमध्ये व्यस्त आहे..अशातच आता त्याने एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याच्या त्याच्या कुटुंबातील संघर्षकाळाबद्दल भाष्य केलं आहे. त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ललितने नुकतीच मिरची मराठी मुलाखतीत दिली. या मुलाखतीत त्याने अनेक वयक्तिक गोष्टीवर भाष्य केलं. यावेळी ललितला त्याच्या आयुष्यात कोणकोणत्या माणसांनी प्रभावित केलं यावर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर तो म्हणाला की, 'मी दर दोन वर्षानी शाळा बदलायचो. लहानपणी माणसं बदलत होती, नवनवीन ओळखी होत होत्या. त्यामुळे मी कुठंच सेटल झालो नाही. परंतु या काळात मला बरेच अनुभव आले. चांगल्या,वाईट, भयानक लोकांच्या भेटी झाल्या. आजुबाजुचं वातावरण बरच काही शिकवत होतं.'.पुढे बोलताना ललित म्हणाला की, 'माझ्या आईबाबांचं माझ्या आयुष्यात मोठं स्थान आहे. दोघेही शेतकरी आहे. लहानपणीच माझे आजोबा वारल्यामुळे वडिलांनी स्वत:चं शिक्षण स्वत: पुर्ण केलं. लग्नानंतर आईला शिकवलं. नंतर ते मुंबईला आले. बाबांचा एक काळ असा होता. त्यावेळी ते स्टेशनवर झोपायचं. परंतु त्यांनी या सगळ्यावर मात करत स्वत: अस्तित्व निर्माण कंल. त्यांचा प्रोग्रेस होताना मी त्यांना जवळून पाहिलं आहे.'.पुढे बोलातना तो म्हणाला की, 'उल्हासनगरमध्ये आमचं घर आहे. तिथं वन रुम किचन रुम होती. बाथरुम, वॉशरुम सगळं एकाच रुममध्ये होतं. खरंतर बाबांनी जो संघर्ष केलाय. त्याच्या १० टक्के सुद्धा संघर्ष मी केला नाही. परंतु दोघांनी एकमेकांना साथ देत स्वत:ला घडलवलं. वन रुम किचनपासून आता आम्ही स्वत:चं घर केलं.' .लई भारी! दुर्मिळ आजारने त्रस्त असलेल्या बाळाला जॅकलिनची मदत, उचलला शस्त्रक्रियेचा खर्च, व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.