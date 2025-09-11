Premier

'एक काळ असा होता जेव्हा बाबा स्टेशनवर झोपायचे' ललित प्रभाकरने सांगितलं कुटुंबाचा खडतर प्रवास, म्हणाला,'आई बाबा शेतकरी...'

Lalit Prabhakar Reveals Struggle Story : अभिनेता ललित प्रभाकर यांचा आरपार चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या चित्रपटाच्या प्रमोशनवेळी त्याने त्याचा आणि कुटुंबाच्या खडतर प्रवासाबद्दल भाष्य केलंय.
Lalit Prabhakar Reveals Struggle Story

Lalit Prabhakar Reveals Struggle Story

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता ललित प्रभाकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुळून येती रेशिमगाठी या मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. मेघानाचा आदित्य सगळ्यांनाच आवडू लागला. प्रत्येक मुलीला आपला लाईफ पार्टनर आदित्य असावा असं वाटू लागलं. दरम्यान अशातच आता ललितचा हृदा दुर्गुळेसोबत 'आरपार' चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या तो या चित्रपटाच्या प्रोमोशनमध्ये व्यस्त आहे.

Loading content, please wait...
marathi
Actor
Actors
marathi actor
Entertainment news
marathi celebrities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com