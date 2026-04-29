‘डोन्ट माइंड’... लारा दत्ताचा लेकीसोबत भन्नाट डान्स, Viral Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

LARA DUTTA'S VIRAL DANCE WITH DAUGHTER: लारा दत्ता ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. २००० मध्ये तिनं मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. तिने केलेल्या अंदाज सिनेमासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाकरिता फिल्मफेअर पुरस्कार देण्यात आला. अंदाज, मस्ती, नो एन्ट्री, भागम भाग, पार्टनर यासारख्या प्रसिद्ध सिनेमात ती पहायला मिळाली. .दरम्यान अशातच आता लारा दत्ता वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आली होती. लारा नेहमी सोशल मीडियावर एक्टिव्ह असते. ती नेहमीच तिचे , मुलीचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असते. अशातच आता तिने एक नवीन व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती मुलीसह डान्स करताना पहायला मिळतेय. सध्या तिचा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .अभिनेत्री लारा ही लेक साइरा भूपतीसह सोबत डान्स केलाय. तिने डोन्ट माइंड या गाण्यावर जबरदस्त ठेका लगावलाय.दरम्यान लाराने व्हिडिओ शेअर करत लिहलं की, 'मुलांना खूश करण्यासाठी पालकांना काय काय करावं लागतं' परंतु या व्हिडिओमधून लाराचं लेकीसोबत असलेलं घट्ट नातं पहायला मिळालं. सध्या लाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .लाराच्या या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. तसंच अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा कमेंट्स करत माय लेकीचं कौतूक केलय. शिल्पा शेट्टी, दिया मिर्झा, सह अनेक कलाकरांनी कमेंट्स करत हार्ट इमोजी शेअर केले आहेत. सध्या लाराच्या व्हिडिओ मोठी चर्चा रंगली आहे.