Video: लक्ष्मी निवास फेम मेघन जाधवचा लग्नसोहळा धुमधडाक्यात; अनुष्काचा पारंपारिक लूक चाहत्यांना भूरळ घालणारा

Laxmi Niwas Fame Meghan Jadhav Marries Anushka Pimputkar Viral Video: लक्ष्मी निवास मालिकेतील प्रसिद्ध अभिनेता मेघन जाधव लग्नबंधनात अडकला आहे. त्याने अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर सोबत लग्नगाठ बांधली आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होत आहेत.
Apurva Kulkarni
Updated on

'लक्ष्मी निवास' मालिकेत जयंतची भूमिका साकारणारा मेघन जाधव घराघरात पोहचला आहे. त्याने जान्हवीला दिलेली शिक्षा आणि त्याचा तो अतरंगी स्वभाव यामुळे तो प्रेक्षकांच्यासाठी व्हिलन ठरला. परंतु खऱ्या आयुष्यात मात्र मेघन जाधव खूप साधा आणि समजुतदार आहे. काही दिवसापूर्वी त्याने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्याच्या आयुष्यात असलेल्या खऱ्या जान्हवीला चाहत्यांना दाखवलं होतं.

