१५ वर्षांचा संसार अन् अचानक धक्का! लक्ष्मीकांत बेर्डेंचा पहिल्या पत्नीवर होता प्रचंड जीव, पत्नीच्या निधनानंतर म्हणालेले...

Laxmikant Berde first wife Ruhi Berde death story: लक्ष्मीकांत बर्डे हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते होते. ते अभिनयासह त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असायचे. लक्ष्मीकांत बर्डे यांची दोन लग्न झाली होती. त्यांचं पहिलं लग्न अभिनेत्री रुहीसोबत झालेलं होतं. परंतु लग्नानंतर काही वर्षातच रुही यांचा मृत्यू झाला. अशातच एका जुन्या मुलाखतीमध्ये लक्ष्मीकांत बर्डे याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय. त्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूबद्दल भाष्य केलेलं होतं. .सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या दूरदर्शन सह्याद्रीच्या जुन्या मुलाखतीमध्ये लक्ष्मीकांत बेर्डे म्हणाले होते की, 'जेव्हा मी काही वाचतो, किंवा कॅमेरासमोर असतो तेव्हा मला खूप प्रॉब्लेम्स येतात. परंतु हे प्रॉब्लेम्स मला कधी जाणवून दिले नाही. गेली १५ वर्ष जे माझ्यासोबत घडलं, ते १५ वर्ष त्या बाईनं मला जाणवून दिलं नाही. ती सतत हसत राहायची, मला हसवत ठेवायची, अशी माझी बायको होती. ती जेव्हा गेली, त्यावेळी मला माझं जहाज बुडाल्यासारखं झालं. मी थोडा हललो, परंतु तिच्या आत्म्याने मला सांगितलं, काम कर जोमात, हिच तिची इच्छा होती.'.पुढे बोलताना लक्ष्मीकांत बेर्डे म्हणालेले की, '१५ वर्षापूर्वी जेव्हा मी कोणीच नव्हतो. तेव्हा तिच्याकडे मुलाखत घेण्यासाठी लोक येयचे. तर ती बोलायची, यांची पण मुलाखत घ्या. हा मुलगा उद्याचा स्टार आहे. माझ्यात जे गुण होते ते फक्त तिलाच माहित होते. पण एवढा प्रवास केला असताना असं तिने मध्येच उठून जायला नको होतं.' असं म्हणत लक्ष्मीकांत बर्डे भावून झाले होते. त्याच्या जुन्या मुलाखतीतील हा किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे. .लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या पहिल्या पत्नीचं नाव काय?रुही बर्डे असं लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या पहिल्या पत्नीचं नाव आहे. त्यांचं खरं नाव पद्मा होतं. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि रुही बेर्डे यांची ओळख वेडी माणसं या नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान झाली होती. त्यानंतर ते 'कशात काय लफड्यात पाय' या नाटकात एकत्र दिसले. त्यांचा १५ वर्षांचा संसार झाला. परंतु ब्रेन हॅमरेजमुळे रुही बेर्डे यांचा मृत्यू झाला.