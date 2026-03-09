Viral Video: 'मला लग्नाला का नाही बोलावलं...' चिमुकलीच्या प्रश्नाला विजयने दिलं क्युट उत्तर,म्हणाला... 'तुझ्यासाठी खास मी...'

VIJAY DEVERAKONDA’S WEDDING; VIDEO GOES VIRAL: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचं धुमधडाक्यात लग्न पार पडलं. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या लग्नाचीच सगळीकडे चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. अशातच आता या जोडप्यावर एक चिमुकली चाहती नाराज झालीय. 'मला लग्नाला का नाही बोलावलं?' असं म्हणत तिने नाराजी व्यक्त केलीय. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगी रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाचे फोटो पाहून रडताना आणि तक्रार करताना पहायला मिळाली. ती म्हणाली की, 'मला लग्नाला का नाही बोलावलं? मी तुमची चाहती नाही का? माझं काय?' असं म्हणत तिने रश्मिका विजयकडे तक्रार केली. दरम्यान तिचा हा व्हिडिओ इतका व्हायरल झाला की, तो थेट रश्मिका-विजयपर्यंत पोहचला. .त्या दोघांनी व्हिडिओकडे दुर्लक्ष न करत त्या चिमुकलीच्या व्हिडिओवर उत्तर दिलय. रश्मिकाने कमेंट करत त्या मुलीला स्पेशल गिफ्ट देण्याचं आश्वासन दिलं. तसंच दुसरीकडे विजय कमेंट करत म्हणाला की, 'मी तुला घरी जेवायला बोलावतो, तुझे आवडते पदार्थ आणि मिठाई कोणती आहे? ते सांग, ते मी घरी बनवतो, आपण मिळून आनंदात खाऊया.' त्यांच्या या प्रतिक्रियाने अनेकांनी त्यांचं कौतूक केलय. .सध्या सोशल मीडियावर चिमुकलीच्या व्हिडिओ आणि दोघा जोडीच्या कमेट्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अनेकांनी कमेंट्स करत दोघांचं साधेपणाचं कौतूक केलं आहे. .दरम्यान रश्मिका विजय यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यांनी उदयपूरमध्ये २६ फेब्रुवारी रोजी लग्न केलं. मोठ्या थाटामाटात त्यांचा विवाह सोहळा पार पडला. ८ वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. लग्न होण्यापूर्वी दोघांनी कधीच त्यांच्या नात्याबद्दल कुठेच वाच्यता केली नाही. .बिग बॉसच्या घरातून बाहेर येताच रुचिता पहिल्यांदा भेटली 'या' व्यक्तीला, म्हणाली...'जुगलबंदी आता...' Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.