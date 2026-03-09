Premier

Viral Video: 'मला लग्नाला का नाही बोलावलं...' चिमुकलीच्या प्रश्नाला विजयने दिलं क्युट उत्तर,म्हणाला... 'तुझ्यासाठी खास मी...'

CUTE REACTION OF LITTLE FAN TO RASHMIKA AND VIJAY’S WEDDING: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नानंतर सोशल मीडियावर एक वेगळाच व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. लग्नाला बोलावलं नाही म्हणून एका चिमुकली चाहतीने नाराजी व्यक्त करत रडत तक्रार केली.
VIJAY DEVERAKONDA’S WEDDING; VIDEO GOES VIRAL: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचं धुमधडाक्यात लग्न पार पडलं. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या लग्नाचीच सगळीकडे चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. अशातच आता या जोडप्यावर एक चिमुकली चाहती नाराज झालीय. 'मला लग्नाला का नाही बोलावलं?' असं म्हणत तिने नाराजी व्यक्त केलीय.

