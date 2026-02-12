करण पडला प्राजक्ताच्या प्रेमात? बिग बॉसच्या घरात नक्की काय सुरुये? नेटकरी म्हणाले...'सगळे लव्ह अँगल...'

Bigg Boss Marathi 6 Update: बिग बॉस मराठीच्या ६ व्या सीझनमध्ये रोज नवनवीन ट्विस्ट येताना पहायला मिळतय. घरात राखी सावंतची एन्ट्री झाल्याने रोज नवीन मेलो ड्रामा पहायला मिळतोय. अशातच आता बुधवारच्या भागात रुचिता विशालबद्दल असलेल्या भावाना अनुश्रीला सांगते. तेव्हा अनुश्री आणि विशाल रुचिताला समजावतात. विशाल रुचिताला सांगतो की, 'मी तुला कधीही सोडून जाईन, मी तुझ्यासोबत राहिल्यानं वीक दिसतोय.' त्यावर पुढे विशाल म्हणाला की, 'मागच्या सीझनमध्ये निक्कीला सपोर्ट केल्यामुळे अभिजीत जिंकला नाही.'.दरम्यान आता बिग बॉसच्या घरात दुसरा लव अँगल सुरु झालाय. रुचिता करणला विचारते की, 'तन्वीचा फेक लव्ह अँगल नव्हता. आयुषनं भाव दिला नाही.' त्यावर करण राकेशला प्राजक्ताबद्दल बोलताना म्हणतो की, 'आमच्यामध्ये केवळ मैत्री असेल, लग्न असेल आम्ही स्वंतत्र खेळतो.' त्यावर राकेश म्हणतो, 'तू तिला जप, तिच्या भावना सांभाळ' त्यावेळी करणला प्राजक्ताची काळजी लागते. तो भावूक होते. .करण प्राजक्ताला म्हणतो, 'आयुष्यात मी कोणासोबत कधीच एवढं कनेक्ट नाही झालो. मला कधीच कोणाची काळजी नाही वाटली. परंतु मला तुझी काळजी वाटतेय. हे असं मी कधीच कोणासोबत राहिलो नाही. इथं पहिल्यांदा फिल झालय. एवढ्या वर्षात आयुष्यात काहीच नव्हतं. परंतु आता काही सुरु झाल्यासारखं वाटतय.'.'मी बोलायचं टाळत होतो. कारण मला इमोशनल व्हायचं नाहीय. कारण आपण जेन्युईन असतो.' त्यावर प्राजक्ता करणला समजावते. म्हणते, 'एवढा विचार करू नको. माझं आयुष्य मला बिग बॉस नंतरचं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. लोक सगळं लक्षात ठेवतात. त्यांना सगळं कळतय. आपण जज होऊ. तन्वी जज होणार नाही.' .रुचिता विशालच्या प्रेमात पडली? बिग बॉसच्या घरात Love अँगल? रडत म्हणाली, 'मला त्याच्या प्रेझेन्स फार आवडतो'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.