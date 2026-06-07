बॉलिवूड गाजवणाऱ्या माधुरीनं अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत का काम केलं नाही? हे होतं कारण

MADHURI DIXIT AND AMITABH BACHCHAN BOLLYWOOD STORY: बॉलिवूडमधील धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. ८०, ९० च्या दशकामध्ये प्रत्येक सिनेमात माधुरी असायची. माधुरी त्याकाळी सगळ्यात टॉपच्या अभिनेत्रीपैकी एक होती. तिने प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. माधुरीने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट अभिनेत्यांसोबत काम केलं. परंतु तिने दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत कधीच एकत्र काम केलं नाही. नक्की काय कारण असेल जाणून घेऊया....माधुरी दीक्षितने गोविंदा आणि बिग बींच्या बडे मियाँ छोटे मियाँ या सिनेमात छोटासा कॅमिओ केला होता. परंतु त्या व्यतिरिक्त माधुरी आणि अमिताभ मोठ्या पडद्यावर एकत्र कधीच पहायला मिळाले नाहीत. माधुरी दीक्षितने १९८० च्या दशकात सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. सुरुवातीच्या काळात तिला फार यश मिळालं नाही. त्यामुळे अनेक मोठे कलाकार तिच्यासोबत काम करण्यास इच्छुक नव्हते. अशावेळी अनिल कपूर यांच्यासोबत अनेक सिनेमे केले आणि तिला मोठा आधार मिळाला..त्याकाळी माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. त्यांनी बेटा, तेजाब, परिंदा, हिफाजत यासारख्या सिनेमात एकत्र काम करत बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवलं. काही वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार माधुरीचं करिअर यशाच्या शिखरावर असताना तिला अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली होती. परंतु अनिल कपूर माधुरीबाबत खूपच पझेसिव्ह असायचे. त्यामुळे त्यांनी माधुरीला अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम न करण्याचा सल्ला दिला होता असं म्हटलं जातं..याच कारणामुळे अमिताभ बच्चन आणि माधुरी दीक्षित यांची जोडी कधीच मोठ्या पडद्यावर आली नाही असं बोललं जातं. परंतु याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. केवळ चर्चेतून आणि काही वृत्ताच्या आधारे हे बोललं जातं. .'मी खोटा लैंगिक छळाचा आरोप केलेला 'भाभाजी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदेची तब्बल ११ वर्षांनी कबुली, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.