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बॉलिवूड गाजवणाऱ्या माधुरीनं अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत का काम केलं नाही? हे होतं कारण

WHY MADHURI DIXIT NEVER WORKED WITH AMITABH BACHCHAN:बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिने तिच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट कलाकारांसोबत काम केलं. मात्र अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत ती कधीच मुख्य भूमिकेत दिसली नाही. यामागे विविध अफवा आणि चर्चांना उधाण आलं होतं.
MADHURI DIXIT

MADHURI DIXIT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI DIXIT AND AMITABH BACHCHAN BOLLYWOOD STORY: बॉलिवूडमधील धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. ८०, ९० च्या दशकामध्ये प्रत्येक सिनेमात माधुरी असायची. माधुरी त्याकाळी सगळ्यात टॉपच्या अभिनेत्रीपैकी एक होती. तिने प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. माधुरीने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट अभिनेत्यांसोबत काम केलं. परंतु तिने दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत कधीच एकत्र काम केलं नाही. नक्की काय कारण असेल जाणून घेऊया...

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