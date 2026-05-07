डॉ. श्रीराम नेने यांनी अमेरिकेतली नोकरी का सोडली? म्हणाले...'भारतात येण्याचा निर्णय हा…'

DR. SHRIRAM NENE REVEALS WHY HE QUIT HIS CAREER: बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. तिने ९० च्या दशकामध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु १९९९ मध्ये ती डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न करुन अमेरिकेत गेली. अमेरिकेत मराठमोळ्या पद्धतीनं तिचा विवाहसोहळा पार पडला होता. नेनेंचा जन्म लंडनमध्ये झाला आणि त्यानंतर कुटुंबासह ते अमेरिकेतच राहायचे. लग्नानंतर माधुरी सुद्धा अमेरिकेत राहू लागली. .कित्येकवर्ष तिकडे घालवल्यानंतर माधुरी २०११ मध्ये कायमस्वरुपी श्रीराम नेने यांच्यासोबत भारतात परतली. डॉ. नेनेंनी अमेरिकेतली हॉर्ट सर्जनची नोकरी सोडून भारतात येण्याचं ठरवलं, तेव्हा त्यांचे आई-बाबा खुप नाराज झाले होते. मुलानं डॉक्टर व्हावं ही त्यांची इच्छा होती. परंतु त्याने अमेरिका सोडू नये असं त्यांच्या आईवडिलांना वाटत होतं..डॉ. श्रीराम नेने भारत येण्याबद्दल म्हणाले, 'माझ्या आई-वडिलांना जेव्हा सांगितलेलं की, डॉक्टर किंवा इंजिनिअर हो नाहीतर आम्ही शिक्षणाचा खर्च करणार नाही. आई बाबा जुन्या विचारांचे होते. त्यानंतर मी वॉशिंग्टन विद्यापीठात मेडिसिन प्रोग्राममध्ये प्रेवश घेतला. पुढे मी फ्लोरिडा विद्यापीठात प्रॅक्टिस सुद्धा सुरु केली. त्यानंतर मी काही वर्ष हॉर्ट सर्जनची नोकरी करुन ती सोडण्याचा निर्णय घेतला. २०११ मध्ये मी भारतात आलो, परंतु माझ्या आई बाबांना तो निर्णय पटला नव्हता.' .'आता मी जे काही वैद्यकीय क्षेत्रात सल्लागार म्हणून काम पाहतोय ते पाहून त्यांना माझा निर्णय पटला आहे. खुप लोकांचं सल्लागार म्हणून काम करणं स्वप्न असतं. पारंपारिक आयोग्य सेवा त्याला तंत्रज्ञानाची जोड हे घरबसल्या अनेक लोकांना माहिती परवु शकतो हे माझ्या मनात आलं. त्यानंर मी स्वत:चं युट्यूब चॅनल सुरु केली. त्यात मी हेल्दी रेसिपीज शेअर करत असतो.'.