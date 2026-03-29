बापरे! माधुरीने मुंबईत भाड्यानं घेतलं भलमोठं ऑफिस, दरमहा भाडं ऐकून थक्क व्हाल!

Madhuri Dixit Rents Premium Office at One Lodha Place: बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहेत आहेत. ९० च्या दशकामध्ये माधुरी दीक्षितचा प्रत्येक सिनेमा सुरपहिट असायचा. तिच्या नृत्याचे सुद्धा अनेक चाहते होते. परंतु लग्नानंतर माधुरी सिनेसृष्टीतून ब्रेक घेऊन परदेशात स्थायिक झाली. दरम्यान अशातच आता माधुरी वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आलीय. तिने नवीन रिअल इस्टेट गुंतवणूक केली आहे..माधुरीनं मुंबईतील सर्वात प्रीमियम एरिया लोअर परळमध्ये 'वन लोढा प्लेस' इमारतीत एक कमर्शिलय ऑफिस भाड्यानं घेतलं आहे. २४ मार्च २०२६ रोजी या व्यवहाराची नोंदणी पूर्ण झाली असून यासाठी माधुरीने जवळपास १७ लाखांचं सिक्युरिटी डिपॉझिट भरलं आहे. यासाठी ती दरमहा भाडं ४.२५ लाख रुपये देणार आहे. एवढं मोठा एरिया रेंटवर कशासाठी घेतला हे अजून अस्पष्ट आहे. .पाच वर्षासाठी माधुरी या ऑफिससाठी २.८१ कोटी रुपयांचं भाडं मोजणार आहे. यासाठी माधुरी पहिल्या वर्षासाठी भाडं ४.२५ लाख देईल. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षासाठी या भाड्यामध्ये पाच टक्के वाढ होईल त्यानुसार तिला ४.४६ लाख रुपये भाडं द्याव लागेल. तेच पाचव्या वर्षापर्यंत दरमहा भाडं ५.१६ लाख रुपये होईल असं कागदपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. .दरम्यान माधुरीबद्दल बोलायचं झालं तर तिने अभिनयाच्या करिअरमधून स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलय. माधुरीकडे एकून संपत्ती तब्बल 250 कोटी इतकी आहे. सिनेमा आणि कार्यक्रमामधून तिची कमाई होते. माधुरी एका सिनेमाचे जवळपास ४ ते ५ कोटी रुपये घेते.