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माधुरी दीक्षितच्या मुलांचं करिअर काय? निवडली वेगळी वाट; लेकांच्या करिअरबद्दल बोलताना म्हणाली...

WHAT DO MADHURI DIXIT’S SONS DO FOR A LIVING: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या ‘कोण होणार करोडपती’ या कार्यक्रमामुळे चर्चेत आहे. या शोमध्ये अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांनी माधुरीला तिच्या मुलांच्या करिअरविषयी विचारलं. यावेळी माधुरीनं तिच्या मुलांबद्दल सांगितलं.
MADHURI DIXIT’S SONS

MADHURI DIXIT’S SONS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI DIXIT ELDER SON WORKS AT APPLE COMPANY: माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती' या शोमुळे चर्चेत आहे. ती या शोमध्ये सूत्रसंचालनाच्या भूमिकेत पहायला मिळते. कार्यक्रम सुरु झाल्यापासून अनेक कलाकरांनी 'कोण होणार करोडपती'मध्ये हजेरी लावली होती. रेणुका शहाणे आणि प्रिया बेर्डे यांचा देखील खास शो आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी प्रिया बेर्डेंनी माधुरीला तिच्या मुलांबद्दल विचारलं. यावर तिने मुलं काय करतात? याबद्दल सांगितलं.

MADHURI DIXIT’S SONS
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Madhuri Dixit
Entertainment Field
mother by son
Shriram Nene
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