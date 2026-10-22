माधुरी दीक्षितच्या मुलांचं करिअर काय? निवडली वेगळी वाट; लेकांच्या करिअरबद्दल बोलताना म्हणाली...

MADHURI DIXIT ELDER SON WORKS AT APPLE COMPANY: माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती' या शोमुळे चर्चेत आहे. ती या शोमध्ये सूत्रसंचालनाच्या भूमिकेत पहायला मिळते. कार्यक्रम सुरु झाल्यापासून अनेक कलाकरांनी 'कोण होणार करोडपती'मध्ये हजेरी लावली होती. रेणुका शहाणे आणि प्रिया बेर्डे यांचा देखील खास शो आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी प्रिया बेर्डेंनी माधुरीला तिच्या मुलांबद्दल विचारलं. यावर तिने मुलं काय करतात? याबद्दल सांगितलं..Sakal App झाले अधिक स्मार्ट! सकाळ, सरकारनामा, अॅग्रोवन, दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये; आजच डाउनलोड करा.माधुरी दीक्षित, प्रिया बेर्डे आणि रेणुका शहाणे यांनी शोमध्ये त्यांच्या अनेक जुन्या आठवणी पुन्हा ताज्या केल्या. यावेळी प्रिया यांनी माधुरीला 'तुझ्या मुलांचं सध्या काय सुरु आहे?' असं विचारलं. त्यावर बोलताना माधुरी म्हणाली की, 'माझा मोठा मुलगा आता ग्रॅज्युएट झाला आहे आणि तो अॅपलमध्ये काम करतो. तर छोट्या मुलाचं आता डिसेंबरमध्ये ग्रॅज्युएट पुर्ण होईल. त्याने दोन मित्रांसोबत स्टार्टअप सुरु केलय. तो रोबोटिक्स क्षेत्रातील एका स्टार्टमध्ये को-फाउंडर म्हणून काम करतोय. आता आपली मुलं मोठी झाली आहेत.'.यावेळी रेणुका आणि प्रिया यांनी 'वाह वाह' म्हणत माधुरींच्या मुलांचं कौतूक केलं. यावेळी तिघींनी हम आपके है कौन या सिनेमातील अनेक किस्से शेअर केले. यावेळी तिघींनी खूप गप्पा मारल्या..दरम्यान एका शोमध्ये सोनाली बेंद्रेने सुद्धा तिच्या मुलाबद्दल सांगितलय. माधुरीचा छोटा मुलगा आणि सोनालीचा मुलगा हे एकाच शाळेत असल्याचं तिने म्हटलं. यावेळी दोघींही मुलांच्या शाळेच्या निमित्ताने भेटत असल्याचंही सोनाली म्हणाली. .माधुरी दीक्षित, रेणुका शहाणे आणि प्रिया बेर्डे यांच्यातील संवादामुळे प्रेक्षकांनाही जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला. कलाकारांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी जाणून घेण्याची चाहत्यांना नेहमीच उत्सुकता असते. त्यामुळे माधुरीने आपल्या मुलांच्या शिक्षण आणि करिअरविषयी केलेला खुलासा विशेष चर्चेत आला आहे..अमिताभ बच्चन रुग्णालयात दाखल; चार दिवसांपासून कोकिलाबेन रुग्णालयात उपचार सुरू, नेमकं कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.