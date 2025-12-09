माधुरीच्या पतींची हेल्दी जर्नी! श्रीराम नेनेंनी 18 किलो वजन कसं घटवलं? सांगितलं फिटनेसचं रहस्य

Shriram Nene Weight Loss Tips : माधुरी दीक्षित हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. ती लग्न करुन विदेशात गेल्यावर अनेकांचं हृदय तुटलं होतं. परंतु अशातच आता धकधक गर्ल एक वेगळ्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिची मिसेस देशपांडे ही सीरिज लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे माधुरी पुन्हा चर्चेत आली आहे. दरम्यान अशातच आता माधुरी आणि श्रीराम नेने यांनी एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यावेळी नेने खुप फिट दिसत होते. .नेने हे नेहमीच माधुरीसोबत अनेक कार्यक्रमात पहायला मिळतात. काही दिवसापूर्वी ते स्वदेश स्टोअरच्या उद्घाटनाला गेलेले पहायला मिळाले. यावेळी माधुरीने सुंदर साडी नेसली होती. तर श्रीराम नेने यांनी शर्ट, पँट आणि हाफ जॅकेट घातलं होतं. ते त्यामध्ये खुप हँडसम दिसत होते. दरम्यान या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत होतं नेनेंनी वजन कमी केलय. .डॉ. श्रीराम नेने हे कार्डियाक सर्जन आहेत. तसंच त्यांच्या स्वत:चं एक युट्यूब चॅनल सुद्धा आहे. ज्यामध्ये ते निरोगी राहण्याच्या टिप्स शेअर करतात. तसंच हेल्दी रेसिपी ट्राय करतात. दरम्यान काही महिन्यापूर्वी त्यांनी 18 किलो वजन कमी केल्याचं सागंतिलं. यावेळी त्यांनी आहार काय घेतला याबद्दल सर्वांना माहिती दिली. .नेने दरवर्षी शरीराची तपासणी करतात. यावेळच्या तपासणीत त्यांना जाणवलं की, त्यांना प्रकृत्तीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यानंतर त्यांनी वजन कमी करायचं ठरवलं. वजनाबाबत सांगताना नेने म्हणाले की, 'मी काही महिन्यापूर्वी मांसाहार, दारु पिणं सोडून दिलं. तसंच मी विगन झालो. त्यामुळे माझं वजन १८ किलो कमी झालं. वजन कमी झाल्यास माझ्या शरीरावर चांगले परिणाम मला जाणवले.' असं तिने व्हिडिओमध्ये म्हटलंय. .तसंच त्यांनी वडिलांवर सुद्धा प्रयोग केल्याचं सांगितलं. वडिलांना 55 वर्ष मधुमेह होता. तेव्हा आम्ही त्यांची औषधं बंद केली. त्यानंतर वैद्यकीय प्रयोग केले आणि त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली. आता ते 81 वर्षांचे आहेत. .नेने हे नेहमीच त्यांच्या युट्यूब चॅनलमधून सर्वांना निरोगी राहण्याचा सल्ला देतात. व्यायाम करायला सांगतात. तसंच कोणती फळं खाल्ली पाहिजे, कोणता आहार शरीरासाठी चांगला आहे, याबद्दल सतत माहिती देत असतात. .Video : दिनानाथ केदारला मुलगा म्हणून स्वीकारणार; मालिकेतील ट्विस्टने प्रेक्षक चकित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.