कर्करोगासोबत सुरु असलेली झुंज अखेर अपयशी! 'महाभारत' फेम 'कर्ण' पंकज धीर यांचे निधन; मनोरंजन विश्वात शोककळा!

महाभारतमध्ये कर्णाच्या अभिनय करणारे अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झाला आहे. पंकज यांचं आज सकाळी म्हणजेच 15 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 11.30 मिनिटांनी निधन झालय. त्यांचं निधन कश्यामुळे झालं हे अद्याप अस्पष्ट आहे. परंतु त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे. .त्यांच्या जवळच्या मित्राच्या माहितीनुसार पंकज धीर यांना कर्करोग झाला होता. त्यांनी आजारावर मात सुद्धा केली होती. परंतु काही महिन्यापूर्वी त्यांना पुन्हा कर्करोगाचं निदान झालं. पंकज धीर यांच्या शस्त्रक्रिया सुद्धा झाली होती. परंतु अखरे त्यांची कर्करोगाशी सुरु असलेली झुंज अपयशी ठरली. गेल्या अनेक दिवसापासून ते आजारी होते. त्यांच्या रुग्णालयात उपचार सुरु होता. .पंकज धीर यांच्या निधनाची बातमी कळताच मनोरंजन विश्वातील कलाकरांना धक्का बसला आहे. पंकज धीर यांचे मित्र अभिनेते रहे फिरोज खान यांनी त्यांच्या निधनाबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, 'पंकज धीर यांच्या निधनाची बातमी घरी आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने मला धक्का बसलाय. खरंच ते एक चांगले व्यक्ती होते.'.बिग बी अमिताभ यांच्या हाताला नाडीच नाही, स्वत: सांगितलं सत्य, म्हणाले...'कुली सिनेमाच्या शुटिंगवेळीच मी क्लिनिकली डेड होतो पण...'.पंकज धीर यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे आणि टिव्ही मालिकांमध्ये काम केलय. त्यांनी महाभारत मालिकेत कर्णाची भूमिका साकारली होती. ती प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. त्याचबरोबर त्यांच्या शिवदत्त भूमिकेची सुद्धा प्रचंड चर्चा झाली होती. त्यांनी सडक, बादशाह, तुमको ना भूल पाएंगे या सुपरहिट चित्रपटामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली.