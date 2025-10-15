Premier

कर्करोगासोबत सुरु असलेली झुंज अखेर अपयशी! 'महाभारत' फेम 'कर्ण' पंकज धीर यांचे निधन; मनोरंजन विश्वात शोककळा!

Mahabharat's 'Karna' Actor Pankaj Dheer Passes Away: 'महाभारत' मालिकेत 'कर्ण'ची भूमिका साकारणारे लोकप्रिय अभिनेते पंकज धीर यांचे १० ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे.
महाभारतमध्ये कर्णाच्या अभिनय करणारे अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झाला आहे. पंकज यांचं आज सकाळी म्हणजेच 15 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 11.30 मिनिटांनी निधन झालय. त्यांचं निधन कश्यामुळे झालं हे अद्याप अस्पष्ट आहे. परंतु त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे.

